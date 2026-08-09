Familiar de colombianas que murieron en accidente de helicóptero en Brasil, y que no alcanzó a abordar, reveló detalles de la tragedia

Una tragedia aérea se registró este sábado en las inmediaciones de Río de Janeiro, Brasil, después de que un helicóptero se precipitara a tierra, lo que dejó como saldo la muerte de las cuatro personas que se encontraban a bordo.

Accidente de helicóptero en Brasil deja cuatro personas muertas: tres de ellas son colombianas

El accidente ocurrió durante un paseo turístico que había sido organizado previamente. En ese contexto, Victor Manrique, familiar de las víctimas, explicó al medio brasileño g1 que el grupo había reservado el servicio para seis personas y que el recorrido estaba programado para durar aproximadamente 20 minutos.

Debido a la capacidad del helicóptero, los familiares tuvieron que dividirse en dos grupos para realizar el trayecto. Las tres turistas colombianas fueron las primeras en abordar la aeronave, mientras que Manrique, su esposa y su hija esperaban su turno para realizar el mismo recorrido.

Un accidente de helicóptero causó este sábado la muerte de cuatro personas en Río de Janeiro. Foto: Captura de pantalla

“Llegamos para un recorrido en helicóptero de 20 minutos. Éramos 6 personas. Nos dijeron que habría 3 personas por helicóptero (…) Debido a circunstancias de la vida, ninguno de los tres pudimos subir al primer helicóptero porque llegaron primero. Y como llegaron primero, fueron los primeros. Íbamos a subir al helicóptero cuando llegaran”, dijo el familiar de las víctimas.

Sin embargo, transcurrieron cerca de 40 minutos sin que las mujeres regresaran, situación que comenzó a generar preocupación entre sus familiares. Ante la falta de información, Manrique y los demás integrantes del grupo empezaron a buscar noticias sobre lo que había ocurrido.

Al menos cuatro personas murieron al caer un helicóptero en una zona boscosa de difícil acceso en la región de Vista Chinesa, en el barrio de Alto da Boa Vista, en la ciudad de Río de Janeiro, sureste de #Brasil, informaron los bomberos.



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Según relató el familiar al medio brasileño, la familia no recibió inicialmente una comunicación oficial sobre la gravedad del accidente y terminó enterándose de lo ocurrido a través de internet.

“Se suponía que el vuelo duraría 20 minutos, pero ya habían pasado media hora y cuarenta minutos, y no habían llegado. No nos daban ninguna información”, relató.

Ante la preocupación por la demora, Victor Manrique decidió acercarse a los empleados de la compañía para obtener información sobre sus familiares. Fue en ese momento cuando, según su testimonio, le comunicaron que el piloto había reportado una emergencia y que debía realizar un aterrizaje.

Organismos de emergencia atienden la emergencia tras el accidente de un helicóptero en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Captura de pantalla

“Fui a preguntar qué estaba pasando. Fue entonces cuando me dijeron que el piloto había informado que tenía que realizar un aterrizaje de emergencia”, señaló.

Victor Manrique también hizo un llamado para recibir acompañamiento durante el proceso, al explicar que se encuentra en Brasil como extranjero y que desconoce tanto el funcionamiento de las autoridades como las normas del país. El familiar manifestó su preocupación ante las dificultades que podría enfrentar para realizar los trámites correspondientes, especialmente porque tampoco domina el idioma.

El Gobierno de Colombia lamenta profundamente el accidente aéreo ocurrido este 8 de agosto en Río de Janeiro, Brasil, en el que, de acuerdo con información preliminar, habrían fallecido tres ciudadanas colombianas.



El Consulado de Colombia en Río de Janeiro está contactando a… pic.twitter.com/69TWySnOne — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 8, 2026

“Espero que no me dejen solo aquí, porque soy extranjero en este país. No sé nada. No conozco las leyes, no conozco el idioma (…) Espero que no me dejen y que la investigación sea exhaustiva, porque entiendo que hay muchas irregularidades en los aspectos contractuales y en la información sobre los plazos”, precisó el familiar.

Además, Manrique pidió que las circunstancias que rodearon el accidente fueran esclarecidas mediante una investigación exhaustiva. El familiar expresó dudas relacionadas con la reserva de la excursión y con la información que recibió la familia antes de conocer la gravedad de lo ocurrido.

Estas son las identidades de las tres colombianas que murieron en accidente de helicóptero en Brasil: Cancillería se pronunció

“No sé cuáles serán los protocolos, pero espero que sea una investigación para que las cosas no queden en el olvido”, concluyó el familiar.

El grupo había llegado a Brasil el lunes y se encontraba realizando su primer viaje al país. Además, el recorrido en helicóptero había sido encontrado a través de Instagram y posteriormente reservado mediante WhatsApp.

El paseo aéreo tenía un significado especial para la familia, pues hacía parte de las actividades planeadas para celebrar los 15 años de Laura Manrique, hija de Víctor y nieta de Rocío, una de las mujeres que falleció en el accidente. La adolescente se encontraba precisamente entre los familiares que esperaban abordar el helicóptero en el segundo turno, junto con su padre y su madre, cuando ocurrió la tragedia.