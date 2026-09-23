Fuertes protestas en Venezuela contra Delcy Rodríguez por las fallas en el servicio eléctrico; imágenes dan la vuelta al mundo

La noche de este miércoles, 23 de septiembre, estuvo marcada por nuevas protestas en distintas regiones de Venezuela, donde ciudadanos expresaron su molestia ante las interrupciones prolongadas del servicio eléctrico.

“Quiero ser muy clara: en Venezuela habrá elecciones”: Delcy Rodríguez ante la Asamblea de Naciones Unidas

Las manifestaciones se desarrollaron mientras varias comunidades permanecían sin energía y aumentaban los reclamos contra las autoridades por la situación de los servicios públicos.

#LoUltimo #Video #PulsoRegional Vecinos de la comunidad de Matacaballo en el municipio Santiago Mariño del estado #Aragua se unieron a las protestas de este #23sept para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. Vía @sdjmarcos 📸 Cortesía pic.twitter.com/CKYPPbD5Ci — 🟣Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) September 24, 2026

Los cortes registrados durante las últimas horas han afectado las actividades habituales de miles de personas. En diferentes sectores, los residentes denuncian que las fallas se prolongan durante varias horas y que, en algunos casos, no existe información precisa sobre cuándo será restablecido el suministro.

🇻🇪 URGENTE: Se registran protestas en varias regiones de Venezuela. pic.twitter.com/wf9aGJs4Qw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 24, 2026

Uno de los puntos donde se registraron protestas fue Calabozo, en el estado Guárico. Allí, vecinos salieron durante la jornada para expresar su rechazo a las interrupciones constantes de electricidad. Los manifestantes utilizaron pancartas y llevaron a cabo acciones para llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan diariamente debido a la falta de energía.

María Corina Machado habría intentado regresar a Venezuela 3 veces en las últimas horas

El descontento también se ha hecho visible en Portuguesa, donde habitantes de diferentes comunidades han denunciado extensos períodos sin electricidad. Algunas de estas protestas han incluido el cierre de calles y la quema de neumáticos, como forma de presionar a las autoridades para que atiendan la situación.

#URGENTE | Guarico a las calles, vecinos de La Negra en Camaguán, salieron a protestar por los apagones y las fallas eléctricas constantes.



La gente ya no soporta el régimen de Delcy. pic.twitter.com/yIqNsIYWdH — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) September 24, 2026

A estos reclamos se suman reportes provenientes de Aragua, Carabobo y Anzoátegui, estados en los que durante los últimos días también se han registrado manifestaciones relacionadas con las fallas del sistema eléctrico. Los usuarios cuestionan tanto la frecuencia de los apagones como la ausencia de cronogramas claros que permitan conocer los horarios de las interrupciones.

#URGENTE | Maracay a las calles, ya no soportan al régimen, los cortes de luz y deterioro del país.



Venezuela despierta. pic.twitter.com/PfjVM2W9Li — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) September 24, 2026

El escenario ocurre mientras la administración de Delcy Rodríguez recibe cuestionamientos por las condiciones de los servicios públicos. Sectores opositores del gobierno responsabilizan a las autoridades por la crisis, mientras desde las instituciones se han anunciado medidas destinadas a enfrentar las dificultades que atraviesa el sistema eléctrico.