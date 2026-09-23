La curiosa bienvenida de Donald Trump al presidente de China: causó asombro a todos los presentes

Un estruendoso sonido supersónico irrumpió en el cielo de la base aérea Andrews, a las afueras de Washington, marcando de forma dramática el inicio de la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos.

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El estallido acústico, que tomó por sorpresa a los asistentes e interrumpió el ambiente ceremonial mientras se interpretaba el himno nacional, se convirtió en el instante más comentado del recibimiento oficial ofrecido por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump.

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El fenómeno sonoro obedeció al paso a máxima velocidad de un bombardero estratégico B-1 Lancer, el cual sobrevoló la pista militar con la postcombustión a tope.

La impresionante exhibición aérea formó parte del despliegue de honores militares dispuesto por la Casa Blanca para agasajar al líder chino, en un gesto de boato y poderío defensivo que rompió con los protocolos habituales de las recepciones diplomáticas en la capital estadounidense.

Impacto del estruendo y reacción de la Casa Blanca

La estridencia de los motores jet resonó con tal fuerza que captó de inmediato la mirada atónita de diplomáticos, periodistas y miembros de ambas delegaciones presidenciales.

El estruendo de un B-1 Lancer acapara la atención en la bienvenida de Xi Jinping a EE. UU. Foto: API

Tras el término de la ceremonia de bienvenida en la pista de aterrizaje, el presidente Trump celebró el impacto de la maniobra aérea, asegurando ante los medios de comunicación que se trató de una excelente primera impresión hacia la comitiva de Pekín.

“Creo que fue un gran primer contacto, creo que lo apreciaron”, declaró el mandatario estadounidense al retornar a la Casa Blanca.

El inédito despliegue en la base Andrews, que incluyó además el tradicional saludo de 21 cañonazos, representó la primera recepción al pie del avión realizada por un presidente norteamericano a un par chino en más de una década, evocando hitos históricos de la diplomacia aérea de Washington.

Agenda estratégica entre tensiones globales

El estruendoso sobrevuelo sirvió de preludio para una cumbre de tres días marcada por complejos diferendos bilaterales.

🔥 LMAO! A surprise SUPERSONIC BOMBER flyover at President Trump's welcome ceremony for Xi Jinping just caught EVERYONE off guard



It was a B-1 Lancer with FULL afterburner, RIPPING through during the Star Spangled Banner



Freaking legendary 🤣 pic.twitter.com/Rg4GcrSgTa — Nick Sortor (@nicksortor) September 23, 2026

Las delegaciones de ambas potencias abordarán temas críticos enfocados en los avances de la inteligencia artificial, la extensión de la tregua comercial hasta enero de 2027 y el papel de Pekín en la crisis geopolítica con Irán, en un ambiente de alta rivalidad tecnológica y militar.

A pesar de las críticas internas de sectores del Congreso norteamericano por la fastuosidad del recibimiento, la administración estadounidense defendió la contundencia de los honores y el espectáculo aéreo como una demostración de fortaleza nacional. La visita de Estado continuará con reuniones bilaterales de alto nivel y el tradicional banquete de gala en la Casa Blanca.

*Realizado con información de AFP.