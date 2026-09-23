“Quiero ser muy clara: en Venezuela habrá elecciones”: Delcy Rodríguez ante la Asamblea de Naciones Unidas

En su discurso ante Naciones Unidas, Delcy Rodríguez explicó cómo es la Venezuela que traza su Gobierno interino. Sus palabras fueron muy esperadas, pues ese país no asistía al pleno de la Asamblea General de ese organismo desde 2018: “Quiero ser muy clara: en Venezuela habrá elecciones”, dijo Rodríguez.

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La presidenta interina no precisó cuándo comenzará ese proceso. “El pueblo venezolano, con su sabiduría ancestral, determinará el momento correcto”, añadió.

“Vengo a asumir hacia adelante una responsabilidad histórica: conducir a Venezuela de una etapa de incertidumbre y conflicto a una etapa de democracia plena, reconocida por su propio pueblo y por el mundo”, expresó Rodríguez en la parte final de sus palabras.

Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU. Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Asimismo, Rodríguez aseguró que Venezuela garantizará condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas del país: “La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede a esas elecciones. Una elección debe ser una solución. No un generador de conflictos irreconciliables”, señaló.

La presidenta interina de Venezuela detalló que se inició un diálogo político con sectores de la oposición para que exista un proceso en igualdad de condiciones para todos. Anunció que las instituciones estarán preparadas para un proceso transparente, pero aseveró que de cara a ello se necesita un país que no esté sometido a restricciones económicas de ningún tipo. “Este no es el final de un discurso, es el comienzo de un compromiso”, puntualizó.

Rodríguez, quien recordó las múltiples crisis que ha vivido su país, no mencionó ni una sola vez a Nicolás Maduro en su intervención. A Donald Trump le agradeció de frente por su “disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación”.

Además, le envió un mensaje a la comunidad internacional: “Venezuela quiere respirar libre sin ningún tipo de intromisión”. Agregó que el país está listo “para caminar de la mano de quienes crean en una relación respetuosa sin intromisiones ni prejuzgamiento”.

La presidenta interina reconoció que el proceso que atraviesa su nación tiene muchas complejidades. “Venezolanos, no prometo un camino fácil. La recuperación del país tomará un tiempo. La reconstrucción del alma nacional será nuestra prioridad”, dijo.

También compartió algunos anuncios de su Gobierno, por ejemplo, una reforma a la justicia que calificó de “impostergable”. Añadió: “Venezuela definitivamente debe abandonar el camino que permitió que el extremismo y la intolerancia se impusieran sobre la tolerancia pacífica”.

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Además, Rodríguez les habló a los jóvenes y a los millones de venezolanos que salieron huyendo del territorio: “Les digo que vale la pena creer de nuevo... Es el momento de construir el país al que muchos quieran regresar y no aquel del que muchos quisieran huir”, expresó.

La presidenta interina aseguró que los venezolanos caminarán unidos y que espera que ese momento político sea recordado como “el día que decidimos levantarnos todos juntos para construir el renacer de Venezuela”.

Al final, dijo: “Que Dios bendiga a Venezuela y que la unión de su pueblo sea de ahora en adelante nuestra bandera más grande, para mostrar al mundo y para mostrar de lo que somos capaces los venezolanos de bien, dignos y con moral histórica para seguir adelante”.