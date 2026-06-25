Empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego anuncia visita a Colombia tras triunfo de Abelardo De La Espriella

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego reveló que sostuvo una conversación con el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Aseguró que próximamente viajará al país para felicitarlo personalmente por su victoria electoral del pasado domingo frente al candidato Iván Cepeda.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el fundador del Grupo Salinas destacó varios puntos de coincidencia con el mandatario electo y elogió su estilo político.

“El día de ayer tuve una plática muy buena con presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella”, escribió Salinas Pliego en el mensaje conocido este jueves.

Salinas Pliego describió al próximo jefe de Estado colombiano como una figura política decidida y directa. “Es valiente y frontal, eso me gusta mucho”, afirmó.

Abelardo De La Espriella recibió sus credenciales como presidente electo de Colombia. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El magnate mexicano señaló además que durante la conversación identificaron coincidencias en temas relacionados con la economía, la seguridad y las libertades individuales.

“Coincidimos en muchas cosas, empresario, creyente en la libertad, y en lo importante que es luchar contra el crimen y por la seguridad de la vida y de la propiedad de las personas”, sostuvo.

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En su publicación, Salinas Pliego también hizo referencia a la situación política de Colombia durante los últimos años y planteó que el nuevo Gobierno tendrá significativos desafíos por delante.

“Él tiene mucho trabajo por delante para revertir el grave retroceso democrático de Colombia y la descomposición del Estado de derecho”, señaló. El empresario aprovechó para establecer un paralelismo con la situación que, a su juicio, atraviesa México. “Igualito que en México”, agregó.

Siguen las felicitaciones internacionales a Abelardo De La Espriella. Foto: José Vargas

Las declaraciones se producen pocos días después de la victoria de De La Espriella en las elecciones presidenciales y se suman a los mensajes de respaldo que el mandatario electo ha recibido desde distintos sectores políticos, empresariales e internacionales.

Salinas Pliego es uno de los empresarios más influyentes de América Latina. En los últimos años, ha ganado notoriedad por sus frecuentes pronunciamientos sobre política, economía y libertad económica. Sus posiciones han sido especialmente críticas frente a gobiernos de izquierda en la región.

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El empresario concluyó su mensaje anunciando que espera reunirse próximamente con el presidente electo colombiano. “Pronto iré por allá para felicitarlo en persona”, escribió.

La publicación ha generado reacciones en redes sociales y se convierte en una de las primeras manifestaciones públicas de respaldo internacional desde el sector empresarial hacia el futuro Gobierno de Abelardo De La Espriella.