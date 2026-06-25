La masiva iniciativa de Ricardo Montaner y su esposa para salvar vidas tras terremotos en Venezuela

El cantante Ricardo Montaner y su esposa, la productora Marlene Rodríguez, anunciaron la activación de una campaña de ayuda humanitaria tras los recientes movimientos telúricos registrados en Venezuela.

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A través de sus redes sociales, la pareja confirmó que utilizará su organización familiar para recolectar recursos e insumos de primera necesidad destinados a las comunidades más afectadas por este fenómeno natural.

La noticia ha generado un alto impacto en la región debido al histórico vínculo cultural y afectivo que une al artista de origen argentino con el pueblo venezolano, país donde consolidó los inicios de su trayectoria musical.

Tan pronto se conocieron las primeras informaciones sobre los eventos sísmicos, el intérprete utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para manifestar su preocupación. “Dios mío, Venezuela… Padre, protege a tu pueblo…”, fue el mensaje inicial publicado por el artista.

Ricardo Montaner en X Foto: @montanertwiter

Horas más tarde, Montaner profundizó en la necesidad de pasar de la reacción en redes sociales a la asistencia práctica sobre el terreno, al publicar una reflexión orientada a la movilización civil:

“Hay momentos en la vida que debemos elegir entre lo urgente y lo importante. Hoy no es el caso; lo que pasa en Venezuela es urgente e importante. Activarnos es una forma de demostrar para qué estamos. Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama… y nosotros, tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita.”

Hay momentos en la vida, que debemos elegir

entre lo urgente y lo importante.



Hoy no es el caso, lo que pasa en Venezuela es urgente e importante.

Activarnos es una forma de demostrar, para que estamos.



Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama…

y nosotros, tengamos… pic.twitter.com/JFCT126grG — Ricardo Montaner (@montanertwiter) June 25, 2026

El llamado escrito fue acompañado por un video explicativo en el que participan tanto el cantante como su esposa, Marlene Rodríguez.

En el material audiovisual, Montaner describió el proceso psicológico y logístico que afrontan las personas ante este tipo de contingencias, señalando que, tras el impacto inicial, surge la necesidad familiar e individual de colaborar activamente.

Por su parte, Rodríguez precisó que la labor de la familia en el país vecino no responde a una coyuntura aislada, sino a un trabajo continuo de carácter social. Según declaraciones de la productora, la fundación familiar The House Project lleva años operando en el territorio, enfocándose en los sectores más vulnerables.

“En este momento queremos llegar a la persona que lo necesita ya. Hay muchísimas instituciones y muchas fundaciones que están haciendo un trabajo fantástico y que ustedes pueden donar a través de ellas también (…). En The House Project estamos tratando de llegar en inmediatez a quien lo necesita”, explicó Rodríguez en el video difundido.

La estrategia de la organización consiste en la recaudación de fondos para determinar el destino específico de la ayuda, priorizando el apoyo a los equipos que remueven escombros, la asistencia a familias que perdieron sus viviendas y la entrega de artículos de primera necesidad, como pañales y alimentos no perecederos.

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Según los balances oficiales del Gobierno venezolano, la cifra de fallecidos por el doble terremoto se elevó a 235 personas, mientras que los heridos ya superan los 4.0000.

Sin embargo, agencias e institutos internacionales como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) alertan que, debido a la destrucción en áreas vulnerables, el número de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas.

La iniciativa de la familia Montaner se suma a los esfuerzos de diversas organizaciones no gubernamentales que buscan mitigar el impacto de la emergencia.

Los detalles técnicos del centro de acopio y los mecanismos de transparencia financiera de las donaciones se encuentran disponibles a través de la plataforma web oficial de la fundación The House Project.