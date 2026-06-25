Walter Mercado reveló los números para ganar la lotería el 26 de junio; cifras para los 12 signos

Aunque falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad por los amantes de los horóscopos, pues durante sus décadas de trayectoria logró acertar en muchas de sus predicciones y manifestaciones.

Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, sigue compartiendo su legado y para el viernes, 26 de junio publicó los consejos, recomendaciones y números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía del día invita a fortalecer las relaciones personales desde el respeto y la empatía. Será una jornada para actuar con amabilidad, evitar actitudes rígidas y enfocarse en construir ambientes más tranquilos.

Números de suerte: 6, 33 y 5.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El panorama favorece asuntos económicos y decisiones relacionadas con crecimiento profesional. La capacidad para encontrar soluciones prácticas estará fortalecida y podría convertirse en una ventaja para resolver temas pendientes.

Números de suerte: 1, 44 y 2.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La jornada estará orientada hacia la confianza, la espiritualidad y la conexión con personas que aporten tranquilidad. La energía favorece mantener una actitud positiva y aprovechar oportunidades que puedan aparecer.

Números de suerte: 14, 18 y 26.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será un momento para observar distintas alternativas antes de tomar decisiones importantes. Escuchar opiniones cercanas y mantener apertura frente al cambio permitirá encontrar nuevas soluciones.

Números de suerte: 12, 1 y 19.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las estrellas recomiendan actuar con prudencia y evitar conclusiones apresuradas sobre otras personas. El día será favorable para terminar asuntos pendientes y mantener distancia de conflictos externos.

Números de suerte: 30, 12 y 9.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La energía del momento favorece cambios en el plano sentimental y la posibilidad de construir relaciones desde experiencias aprendidas. También será una jornada marcada por el interés en darse gustos personales.

Números de suerte: 3, 15 y 25.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La recomendación será evitar decisiones impulsivas y priorizar la estabilidad. Reservar tiempo personal y administrar mejor la energía ayudará a mantener el equilibrio.

Números de suerte: 29, 50 y 7.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El bienestar emocional y físico necesitará más atención. El día favorece expresar aquello que genera incomodidad y establecer límites saludables con quienes exigen demasiado.

Números de suerte: 45, 8 y 3.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las relaciones personales se fortalecen cuando existe confianza y claridad. La energía también favorece avanzar hacia metas concretas, siempre que exista intención real detrás de cada decisión.

Números de suerte: 23, 6 y 17.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La jornada invita a mantenerse firme frente a críticas externas y enfocarse en los propios objetivos. Mantener una actitud positiva será clave para evitar desgastes innecesarios.

Números de suerte: 11, 44 y 21.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La comunicación será uno de los puntos fuertes del día. Habrá reconocimiento por el esfuerzo realizado y condiciones favorables para expresar ideas con mayor seguridad.

Números de suerte: 8, 20 y 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las estrellas aconsejan ser más reservado y dejar atrás situaciones o recuerdos que ya cumplieron su ciclo. Será una jornada para enfocarse en el presente y recuperar tranquilidad emocional.

Números de suerte: 18, 9 y 30.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.