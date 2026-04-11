Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga fue aplazado por alteraciones de orden público: el artista reaccionó

Una noticia tomó por sorpresa a los fanáticos de Ricardo Montaner. Su concierto en Bucaramanga, programado para este sábado 11 de abril, fue aplazado debido a situaciones de orden público que han afectado la logística del evento en el departamento de Santander.

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Según el comunicado oficial de los organizadores, los bloqueos de vías y las alteraciones han generado dificultades significativas tanto para la llegada de los asistentes como para la movilización del artista y parte del equipo de producción.

A pesar de los esfuerzos realizados para mantener el espectáculo en pie y cumplir con todas las exigencias técnicas, las condiciones externas hicieron imposible su realización en la fecha prevista.

Los promotores explicaron que se trata de un caso de fuerza mayor, ajeno a su control, que también ha impactado a los fanáticos que tenían previsto desplazarse para asistir al evento. En ese sentido, hicieron un llamado a la comprensión del público ante una situación que afecta tanto a la organización como a los seguidores del cantante.

La decisión se debió a problemas de orden público en el departamento de Santander. Foto: Tomado de @boletomovilcol

Frente a este panorama, se informó que en los próximos días se anunciará una nueva fecha para el concierto, con el objetivo de garantizar que el espectáculo pueda llevarse a cabo en condiciones óptimas y seguras para todos.

Asimismo, se confirmó que las boletas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva programación, respetando la misma ubicación. Para quienes deseen solicitar la devolución del dinero, se indicó que podrán hacerlo a través de los canales oficiales de la taquilla autorizada, bajo condiciones que serán comunicadas próximamente.

El concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga, programado para el 11 de abril, fue aplazado. Foto: Tomado de @montaner

Sin embargo, la reacción del artista no pasó desapercibida. A través de sus redes sociales, Montaner lamentó la situación y mostró, en una historia publicada en la noche anterior, el estado de las vías, completamente congestionadas y sin paso. Allí mismo confirmó el aplazamiento del evento y su reprogramación para una nueva fecha.

Finalmente, los organizadores agradecieron el apoyo, la paciencia y el cariño del público hacia el artista, reiterando su compromiso de ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas una vez se supere la contingencia.