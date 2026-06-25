Canciller Rosa Villavicencio envió un mensaje a los colombianos afectados por los terremotos en Venezuela: “Estamos pendientes”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia inició el levantamiento de un censo para determinar el número de ciudadanos colombianos afectados por los dos sismos registrados en Venezuela.

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Las oficinas consulares y la embajada colombiana coordinan los canales de atención para los familiares que solicitan información sobre residentes en las zonas de impacto. Las labores de monitoreo se concentran principalmente en el estado costero de La Guaira.

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Coordinación interinstitucional para la remoción de escombros

El Gobierno de Colombia activó un plan de contingencia que incluye la participación de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional junto con las agencias de gestión del riesgo.

El objetivo prioritario de las mesas técnicas consiste en apoyar el retiro de materiales de las estructuras colapsadas y cooperar en la búsqueda de sobrevivientes. Las acciones se estructuraron bajo los parámetros de atención para la etapa inicial de la emergencia.

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, informó que “nuestros consulados, nuestra embajada, están atendiendo a todas las familias y a todas las personas que están preguntando por personas en La Guaira, sobre todo, donde vive buena parte de la población colombiana y que ha sido afectada por las condiciones de la construcción de esas viviendas que se han derrumbado. Estamos pendientes con la unidad de prevención de riesgos naturales”.

Canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Acopio de insumos médicos y activación de fondos de emergencia

La recolección de los datos logísticos a través de las misiones diplomáticas permitirá establecer los requerimientos de medicamentos, vestuario y asistencia médica para los damnificados.

Las Fuerzas Militares de Colombia dispondrán de aeronaves oficiales para el transporte y la distribución de los elementos de primera necesidad en los puntos fronterizos. Las autoridades sanitarias priorizarán la entrega de material higiénico y suplementos alimenticios a las familias censadas.

#EnDesarrollo La canciller Rosa Villavicencio informó que avanza el censo de los colombianos afectados por los dos terremotos en Venezuela.



Además, explicó que, en caso de que haya colombianos fallecidos, se podrá recurrir al Fondo Especial de Migraciones para cubrir gastos como… pic.twitter.com/Ospol2lDSy — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 25, 2026

Respecto al manejo de posibles víctimas y la asistencia con recursos, Villavicencio precisó que “se está levantando todo el inventario a través de los consulados para poder llevar la ayuda humanitaria a través de nuestra Fuerza Aérea Colombiana”.

“En la Cancillería existe el Fondo Especial de Migraciones, que es para atender situaciones de emergencia como esta y, en el caso de tener personas fallecidas, habrá una cremación y el traslado de los cuerpos”, concluyó la canciller. El fondo estatal cubrirá los gastos de movilización de los familiares directos en caso de traslados médicos.