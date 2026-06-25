Hostigan a soldados del Ejército que intentaban desactivar cilindros bomba en el norte de Antioquia

El terror se tomó el municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia, después de que varios soldados del Ejército terminaron en medio de un hostigamiento justo cuando intentaban afectar la intensión terrorista, al parecer, de una facción de las disidencias de las Farc que delinque en esa región del país.

Las imágenes muestran que los soldados llegaron con vehículos blindados para tratar de proteger a la población civil, mientras adelantaban una cuidosa operación para desactivar una serie de cilindros bomba que habrían sido abandonados en ese municipio antioqueño.

Alias Chalá, presunto asesino del periodista Mateo Pérez, es presentado ante un juez

Sin embargo, en medio de esa operación para salvaguardar a la comunidad, al parecer, integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc comenzaron a hostigar con disparos de fusil a los uniformados que arriesgaban sus vidas para frustar una nueva acción terrorista de esa estructura criminal.

Lo delicado del asunto es que varias personas que estaban en el lugar esperando que se reabriera la vía, terminaron presenciando el ataque del que en ese momento estaban siendo blanco los soldados del Ejército.

Esa comunidad logró grabar los momentos de pánico que produjeron los disparos de fusil, mientras la fuerza pública intentaba recuperar el orden en la región; varias de esas personas terminaron protegiéndose con los vehículos que habían en la zona para evitar los disparos de fusil.

El frente 36 de las disidencias de las Farc es un grupo armado ilegal que delinque en varios municipios de Antioquia, como Anoría, Campamento y Taraza, donde ejecutan varias de sus actividades delictivas como la extorsión a mineros, ganaderos y comerciantes, además, controlan el narcotráfico y la minería ilegal en esa zona de Colombia.

Esa facción volvió a tomar fuerza en los últimos días después de que las autoridades confirmaron que serían los responsables de asesinar al periodista Mateo Pérez Rueda, un joven de 24 años, director del medio regional El Confidente y quien se encontró con la muerte mientras hacía un reportaje de la violencia que azota al departamento de Antioquia.

Esa situación provocó un refuerzo en las operaciones contra esa estructura que dejó la captura de alias Chalá, el presunto responsable del crimen del periodista y cabecilla de ese frente que fue localizado en un peaje de Flandes, en Tolima.