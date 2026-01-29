Mundo

Hubo reunión de cancilleres entre Colombia y Ecuador tras crisis diplomática; esto acordaron en el primer encuentro

La reunión se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

29 de enero de 2026, 9:01 p. m.
Cancilleres Gabriela Sommerfeld de Ecuador y Rosa Villavicencio de Colombia.
Cancilleres Gabriela Sommerfeld de Ecuador y Rosa Villavicencio de Colombia.

En el marco del Foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la Ciudad de Panamá, se llevó a cabo una importante reunión entre las cancilleres de Colombia y Ecuador.

El encuentro se hizo este jueves, 29 de enero, entre Rosa Villavicencio, canciller colombiana, y Gabriela Sommerfeld, canciller ecuatoriana, donde se trataron importantes temas.

Guerra comercial con Colombia le sale caro a Ecuador: suspensión de venta de energía les genera duro sobrecosto

De manera preliminar, se conoció que la reunión tuvo como resultado principal el acuerdo de crear mesas técnicas con el fin de fortalecer los resultados operativos en la cooperación en la lucha contra los grupos narcotraficantes.

Existe un diálogo entre cancilleres de los dos países, donde Ecuador ha planteado una posición y Colombia debe responder a ello”, señaló la cancillería ecuatoriana en un mensaje enviado a periodistas.

Este encuentro se da luego de que ambas naciones presentaran algunas diferencias diplomáticas entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, afectando el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.

Daniel Noboa y Gustavo Petro
Daniel Noboa y Gustavo Petro Foto: Getty / SEMANA

Los países se castigaron mutuamente con aranceles del 30 %, luego de que el presidente Daniel Noboa acusara a Colombia de no hacer lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

La disputa se intensificó cuando Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900 % la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Sigue escalando la tensión comercial entre Colombia y Ecuador: Gobierno Petro anuncia arancel del 30% al arroz proveniente del vecino país

Antes de este encuentro, del cual se esperan más detalles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció a su homólogo ecuatoriano dialogar sobre la crisis entre los dos países.

Los países comparten una frontera de unos 600 kilómetros, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.

Noboa no respondió al ofrecimiento de Petro sobre el diálogo, pero sostuvo en su intervención que “los criminales tienen que ser” encarcelados.

El mandatario ecuatoriano, quien busca el apoyo de Estados Unidos en su guerra contra el narco, defiende las nuevas tarifas como una compensación por el dinero que invierte su país en la frontera común para combatir a grupos criminales.

*Con información de AFP.

