Cancillería

Nuevo pasaporte: ¿será más barato o más caro luego del rediseño?

El documento de identidad de los colombianos que salen al exterior tendrá nuevas características de seguridad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
24 de febrero de 2026, 11:54 a. m.
Presentación del nuevo pasaporte colombiano
Presentación del nuevo pasaporte colombiano Foto: Colprensa

El Gobierno nacional presentó oficialmente el nuevo modelo de pasaporte colombiano, una iniciativa que busca reforzar la seguridad documental del país y avanzar en la soberanía digital del Estado. El anuncio se realizó desde la Casa de Nariño y fue encabezado por el presidente Gustavo Petro, junto con la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio.

Según explicó la Cancillería, el nuevo pasaporte adopta un modelo de soberanía de datos que garantiza que la información personal de los ciudadanos sea administrada y protegida directamente por el Estado, sin intermediarios. “Este avance fortalece la seguridad, la confidencialidad y la integridad de los datos de los colombianos”, afirmó Villavicencio, al subrayar que la medida consolida la autonomía tecnológica tanto de la Cancillería como de la Imprenta Nacional.

En Bucaramanga, durante ocho días, podrá sacar su pasaporte sin cita previa: consulte los detalles

El documento incorpora tecnologías de última generación para prevenir fraudes y suplantaciones. Entre ellas, se encuentran lectura mecánica y electrónica encriptada, microchips avanzados, microtextos, tintas metálicas y fotografía fantasma. Además, el diseño integra elementos gráficos alusivos a la biodiversidad, la economía, la historia y la cultura colombiana, combinando identidad nacional con altos estándares técnicos de seguridad.

El Gobierno aseguró que el nuevo pasaporte cumple plenamente con las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que garantiza su interoperabilidad a nivel global y mayor confianza en los controles migratorios.

Empresas

Gerente de Nubank cuestionó a bancos que presentan fallas en las apps: “Es inaceptable que una entidad se caiga por días”

Dinero

A pesar del aumento de las tasas del Banco de la República en enero, el mercado ve una inflación persistente. ¿Vendrán más alzas?

Macroeconomía

MinHacienda anuncia nuevos impuestos por emergencia económica; más caros que los inicialmente anunciados

Macroeconomía

SuperServicios pone bajo la lupa a las gigantes de la generación de energía, tras lo ocurrido con embalses como Urrá e Ituango

Macroeconomía

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial de este 24 de febrero

Macroeconomía

Banco Mundial revisó los alcances de leyes que le dan participación a la mujer y halló sorpresas

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 24 de febrero

Estados Unidos

¿Se invalida la visa de EE. UU. con el nuevo pasaporte colombiano? Lo que deben saber los viajeros

Nación

Este martes la Fiscalía imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva Durán por el escándalo de los pasaportes

Noticias Estados Unidos

Viajar a Estados Unidos: si le quedan 6 meses para que se le venza el pasaporte no podrá hacer esto

De acuerdo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, este sería el cuarto mejor pasaporte del mundo.
De acuerdo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, este sería el cuarto mejor pasaporte del mundo. Foto: Colprensa

La transición al nuevo modelo comenzará el 1 de abril de 2026. En una primera fase, la personalización del documento se realizará en Colombia a través de la Imprenta Nacional, mientras que la Casa de la Moneda de Portugal fabricará las libretas bajo estrictos estándares de seguridad. En etapas posteriores, todo el proceso productivo se desarrollará completamente en territorio nacional.

La Cancillería aclaró que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento y que no será obligatorio renovarlos. El costo del nuevo documento solo se ajustará conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin incrementos adicionales. Los trámites podrán realizarse en Bogotá, en gobernaciones habilitadas y en los consulados de Colombia en el exterior.

Cancillería le pone la lupa a la implementación del nuevo modelo de pasaportes en la Imprenta Nacional

Teniendo en cuenta que el IPC de 2025 fue de 5,10 %, ese sería el aumento de los nuevos pasaportes. Sin embargo, los datos de la Cancillería indican que los incrementos fueron inferiores. Según ese Ministerio, estas son las tarifas vigentes para este año en Bogotá para expedir pasaportes. Esto teniendo en cuenta que es un precio que varía por departamentos, debido a un impuesto que cobran algunas gobernaciones.

Presentación del nuevo pasaporte de Colombia.
Presentación del nuevo pasaporte de Colombia. Foto: Cancillería

Estos tres tipos de pasaportes tienen las siguientes características:

  • Ordinario: Es el más común y el que tramita la mayoría de los ciudadanos. Tiene una vigencia de 10 años, cuenta con 32 páginas y les sirve a quienes viajan de forma ocasional o regular, por turismo, estudios o trabajo.
  • Ejecutivo: Está pensado para quienes viajan constantemente. También tiene vigencia de 10 años, pero la diferencia está en el número de páginas (48), lo que da más espacio para sellos y visas. El público objetivo son ejecutivos, empresarios, diplomáticos no oficiales o viajeros frecuentes.
  • Emergencia: Es un documento temporal y excepcional, con una vigencia máxima de siete meses, número de páginas reducido y dirigido a personas que perdieron o les robaron el pasaporte o que tienen una urgencia comprobada (salud, fuerza mayor, viaje inmediato). Su gran limitación es que no siempre es aceptado por todos los países.

Más de Macroeconomía

Shocked upset worried businessman reading bad news on laptop in the office.

Gerente de Nubank cuestionó a bancos que presentan fallas en las apps: “Es inaceptable que una entidad se caiga por días”

Inflación

A pesar del aumento de las tasas del Banco de la República en enero, el mercado ve una inflación persistente. ¿Vendrán más alzas?

Este fue el anuncio que hizo el ministro de Hacienda.

MinHacienda anuncia nuevos impuestos por emergencia económica; más caros que los inicialmente anunciados

Invierno.

SuperServicios pone bajo la lupa a las gigantes de la generación de energía, tras lo ocurrido con embalses como Urrá e Ituango

Dolar

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial de este 24 de febrero

Las mujeres cada vez ocupan más roles de liderazgo en la industria de la seguridad privada.

Banco Mundial revisó los alcances de leyes que le dan participación a la mujer y halló sorpresas

Dólar Dólares

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 24 de febrero

Inflación economia Inflación economía

Lupa al crecimiento de 2025: tres años seguidos por debajo al promedio de los últimos 20 años. ¿Cómo habría sido sin impulso fiscal?

La aplicación del banco estuvo sin funcionar durante un gran tiempo

Bancolombia anuncia que sus servicios digitales y físicos estarán fuera de servicio

Noticias Destacadas