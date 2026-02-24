Nuevo pasaporte: ¿será más barato o más caro luego del rediseño?

El Gobierno nacional presentó oficialmente el nuevo modelo de pasaporte colombiano, una iniciativa que busca reforzar la seguridad documental del país y avanzar en la soberanía digital del Estado. El anuncio se realizó desde la Casa de Nariño y fue encabezado por el presidente Gustavo Petro, junto con la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio.

Según explicó la Cancillería, el nuevo pasaporte adopta un modelo de soberanía de datos que garantiza que la información personal de los ciudadanos sea administrada y protegida directamente por el Estado, sin intermediarios. “Este avance fortalece la seguridad, la confidencialidad y la integridad de los datos de los colombianos”, afirmó Villavicencio, al subrayar que la medida consolida la autonomía tecnológica tanto de la Cancillería como de la Imprenta Nacional.

El documento incorpora tecnologías de última generación para prevenir fraudes y suplantaciones. Entre ellas, se encuentran lectura mecánica y electrónica encriptada, microchips avanzados, microtextos, tintas metálicas y fotografía fantasma. Además, el diseño integra elementos gráficos alusivos a la biodiversidad, la economía, la historia y la cultura colombiana, combinando identidad nacional con altos estándares técnicos de seguridad.

El Gobierno aseguró que el nuevo pasaporte cumple plenamente con las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que garantiza su interoperabilidad a nivel global y mayor confianza en los controles migratorios.

De acuerdo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, este sería el cuarto mejor pasaporte del mundo. Foto: Colprensa

La transición al nuevo modelo comenzará el 1 de abril de 2026. En una primera fase, la personalización del documento se realizará en Colombia a través de la Imprenta Nacional, mientras que la Casa de la Moneda de Portugal fabricará las libretas bajo estrictos estándares de seguridad. En etapas posteriores, todo el proceso productivo se desarrollará completamente en territorio nacional.

La Cancillería aclaró que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento y que no será obligatorio renovarlos. El costo del nuevo documento solo se ajustará conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin incrementos adicionales. Los trámites podrán realizarse en Bogotá, en gobernaciones habilitadas y en los consulados de Colombia en el exterior.

Teniendo en cuenta que el IPC de 2025 fue de 5,10 %, ese sería el aumento de los nuevos pasaportes. Sin embargo, los datos de la Cancillería indican que los incrementos fueron inferiores. Según ese Ministerio, estas son las tarifas vigentes para este año en Bogotá para expedir pasaportes. Esto teniendo en cuenta que es un precio que varía por departamentos, debido a un impuesto que cobran algunas gobernaciones.

Pasaporte ordinario: 190.000 pesos (tarifa base 111.000 + impuesto de timbre 79.000). En 2025 la tarifa era de 186.000 pesos.

190.000 pesos (tarifa base 111.000 + impuesto de timbre 79.000). En 2025 la tarifa era de 186.000 pesos. Pasaporte ejecutivo: 323.000 pesos (tarifa base 244.000 + impuesto de timbre 79.000). En 2025 costaba 319.000 pesos.

323.000 pesos (tarifa base 244.000 + impuesto de timbre 79.000). En 2025 costaba 319.000 pesos. Pasaporte de emergencia: 192.000 pesos (no aplica impuesto al timbre). En 2025 tenía el mismo valor.

Presentación del nuevo pasaporte de Colombia. Foto: Cancillería

Estos tres tipos de pasaportes tienen las siguientes características: