Estados Unidos

¿Se invalida la visa de EE. UU. con el nuevo pasaporte colombiano? Lo que deben saber los viajeros

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el nuevo pasaporte colombiano generó dudas entre viajeros con visa vigente. Aunque no habló de visas, autoridades de EE. UU. aclaran qué ocurre con los documentos actuales.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

20 de febrero de 2026, 10:59 a. m.
El presidente Gustavo Petro presentó esta semana el nuevo pasaporte colombiano. Los viajeros con visa vigente de EE. UU. deberán llevar ambos documentos al viajar.
El presidente Gustavo Petro presentó esta semana el nuevo pasaporte colombiano. Los viajeros con visa vigente de EE. UU. deberán llevar ambos documentos al viajar. Foto: Composición Semana / X @infopresidencia/ Getty Images

La presentación del nuevo pasaporte colombiano por parte del presidente Gustavo Petro esta semana abrió interrogantes entre viajeros frecuentes a Estados Unidos.

La principal pregunta es si la visa estadounidense estampada en el pasaporte actual pierde validez con el cambio del documento.

Según la respuesta oficial que se ha dado, la visa sigue vigente, pero existen recomendaciones clave para evitar problemas migratorios.

Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte colombiano y destacó desde cuándo se podrá solicitar: “Ya están las máquinas”

Petro presenta el nuevo pasaporte y defiende su producción estatal

Durante su reciente alocución pública, el presidente Gustavo Petro defendió el nuevo modelo de pasaporte como un paso hacia la soberanía tecnológica y la producción estatal del documento.

“Este pasaporte marca un hito en la autonomía nacional al ser producido íntegramente en el país con tecnología y mano de obra local”, afirmó el mandatario durante la presentación oficial del nuevo documento.

El presidente Petro también aseguró que el Gobierno ya cuenta con la infraestructura para su emisión y que el documento cumple estándares internacionales de seguridad.

Autoridades estadounidenses aclaran qué pasa con la visa

Aunque el presidente colombiano no se refirió al tema de visas, las autoridades de Estados Unidos han sido claras sobre este punto.

El Departamento de Estado establece que una visa estadounidense sigue siendo válida hasta su fecha de vencimiento, incluso si el pasaporte donde está estampada vence o es reemplazado.

En su guía oficial para viajeros, el Gobierno de EE. UU. indica que las personas pueden viajar presentando el pasaporte nuevo vigente junto con el pasaporte anterior que contiene la visa válida.

Esto significa que no es necesario solicitar una nueva visa únicamente por renovar o cambiar el pasaporte colombiano.

Las autoridades recomiendan a los viajeros colombianos conservar el pasaporte anterior donde está la visa y llevar ambos documentos al viajar a Estados Unidos.

También es importante verificar las fechas de vencimiento y asegurarse de que la visa no esté dañada o alterada.

La Cancillería colombiana ha reiterado que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de expiración, incluso después de que entre en vigor el nuevo modelo.

El lanzamiento del nuevo pasaporte se produce en medio de un debate político sobre el modelo de contratación y producción del documento.

El Gobierno ha defendido la iniciativa como una medida para fortalecer la soberanía tecnológica y la protección de datos, mientras sectores políticos han cuestionado el proceso.

Gustavo Petro entregó detalles de cómo será la libreta de pasaportes con el nuevo modelo: “Va a ser el cuarto mejor del mundo”

En conclusión, el nuevo pasaporte colombiano no invalida las visas estadounidenses vigentes.

Los ciudadanos podrán seguir viajando a Estados Unidos con su visa actual siempre que presenten ambos pasaportes.

Sin embargo, las autoridades recomiendan revisar fechas de vencimiento y mantener los documentos en buen estado para evitar inconvenientes en aeropuertos o controles migratorios.

