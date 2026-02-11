El presidente Gustavo Petro sacó pecho por el nuevo modelo de pasaportes que se empezaría a ver realizado en los próximos meses.

En medio de su más reciente consejo de ministros en Montería, Córdoba, por la situación que se vive en ese departamento por la emergencia climática, el mandatario aprovechó para entregar detalles de cómo sería la nueva libreta.

“Esto se va a presentar al mundo. Lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia. He ordenado cambiarlas y nada. La trampa se hace, no solamente comprando votos, sino en los algoritmos”, aseguró el mandatario. Petro mostró en la transmisión una cartilla en la que se vieron algunas imágenes de cómo serían esas nuevas libretas para los colombianos.

“Me dicen que va a ser el cuarto mejor del mundo, por seguridad”, agregó Petro.

El presidente Gustavo Petro destacó que logró cambiar el nuevo modelo. Foto: Presidencia

Desde el comienzo de su mandato, el presidente buscó quitarle ese millonario negocio a Thomas Greg & Sons, pues considera que se quedarían con los datos de los colombianos, cuando se sabe que también tienen contratos en medio de las elecciones.

Ese hecho le llevó a Petro y a sus cancilleres a tener varios líos jurídicos. En el caso de Álvaro Leyva, el exministro resultó sancionado por la Procuraduría por estos hechos. Asimismo, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia también fueron involucrados en las investigaciones que han adelantado los entes de control.

Procuraduría pone en la mira un nuevo contrato para expedir pasaportes: lanza alerta por fechas y la millonaria suma comprometida

Precisamente, la Procuraduría ha estado detrás de los detalles del convenio firmado con Portugal, que fue la solución que encontró el Gobierno para quitarle la producción de las libretas a Thomas Greg.

En los últimos días, el Ministerio Público lanzó una nueva alerta por ese proceso, pues aunque fue publicado en el Secop, no se establece una fecha de inicio del contrato, a pesar de que la fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2026. El contrato asciende a los 185.374.493.464 pesos.

El nuevo pasaporte contaría con mayor tecnología. Foto: Colprensa

“De igual manera, llama la atención de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública que este nuevo contrato interadministrativo No. CI-005-2026 es el cuarto instrumento jurídico que se lleva a cabo entre estas dos entidades con un objeto contractual similar”, dijeron desde la entidad.

El Ministerio Público anunció que estará al tanto de la suscripción de este negocio del Gobierno con Portugal y dijo que adelantará cada una de las acciones preventivas para que el suministro de pasaportes se pueda llevar a cabo de forma correcta en el país.