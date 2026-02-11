Política

Gustavo Petro entregó detalles de cómo será la libreta de pasaportes con el nuevo modelo: “Va a ser el cuarto mejor del mundo”

El mandatario destacó que logró quitarle el negocio a Thomas Greg & Sons para implementar el nuevo convenio con Portugal.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 11:24 a. m.
El presidente Gustavo Petro se refirió al contrato suscrito con Portugal.
El presidente Gustavo Petro se refirió al contrato suscrito con Portugal. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro sacó pecho por el nuevo modelo de pasaportes que se empezaría a ver realizado en los próximos meses.

En medio de su más reciente consejo de ministros en Montería, Córdoba, por la situación que se vive en ese departamento por la emergencia climática, el mandatario aprovechó para entregar detalles de cómo sería la nueva libreta.

“Esto se va a presentar al mundo. Lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia. He ordenado cambiarlas y nada. La trampa se hace, no solamente comprando votos, sino en los algoritmos”, aseguró el mandatario. Petro mostró en la transmisión una cartilla en la que se vieron algunas imágenes de cómo serían esas nuevas libretas para los colombianos.

“Me dicen que va a ser el cuarto mejor del mundo, por seguridad”, agregó Petro.

Política

Roy Barreras le envió un mensaje a la Corte Constitucional sobre la emergencia económica

Política

“Gente estafada en sus narices y usted sigue sin dar respuestas”: el fuerte reclamo de Jennifer Pedraza al ministro de Educación

Política

X tomó una sorpresiva decisión sobre un mensaje que publicó Gustavo Petro en su cuenta personal: “Advertencia”

Política

“Prefiero otros cuatro años de Petro que un gobierno de Iván Cepeda”: Paulino Riascos habló con SEMANA de un episodio de “discriminación” por parte del candidato

Política

Le exigen a Ricardo Roa que cumpla su promesa de 2024 de renunciar a Ecopetrol ante los escándalos en su contra: “Si se afecta mi buen nombre y reputación”

Política

Departamentos dejaron de recibir 1,1 billones de pesos en 2025 por el contrabando de cigarrillos

Política

Gustavo Petro interrumpió el consejo de ministros para lanzar fuerte regaño a uno de sus funcionarios: “No sé quién es”

Nación

“Iniciaré acciones legales”: primera reacción del general Edwin Urrego tras su retiro de la Policía por presunto complot contra Gustavo Petro

Política

Senador Meisel le responde a Petro luego de que el presidente los señalara a él y sus amigos de haberse quedado con la tierra de Córdoba “a sangre y fuego”

Macroeconomía

“Empezaremos diálogos con Venezuela para traer gas barato y rápido”, dice minMinas tras habilitación de EE. UU. a PDVSA

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.
El presidente Gustavo Petro destacó que logró cambiar el nuevo modelo. Foto: Presidencia

Desde el comienzo de su mandato, el presidente buscó quitarle ese millonario negocio a Thomas Greg & Sons, pues considera que se quedarían con los datos de los colombianos, cuando se sabe que también tienen contratos en medio de las elecciones.

Ese hecho le llevó a Petro y a sus cancilleres a tener varios líos jurídicos. En el caso de Álvaro Leyva, el exministro resultó sancionado por la Procuraduría por estos hechos. Asimismo, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia también fueron involucrados en las investigaciones que han adelantado los entes de control.

Procuraduría pone en la mira un nuevo contrato para expedir pasaportes: lanza alerta por fechas y la millonaria suma comprometida

Precisamente, la Procuraduría ha estado detrás de los detalles del convenio firmado con Portugal, que fue la solución que encontró el Gobierno para quitarle la producción de las libretas a Thomas Greg.

En los últimos días, el Ministerio Público lanzó una nueva alerta por ese proceso, pues aunque fue publicado en el Secop, no se establece una fecha de inicio del contrato, a pesar de que la fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2026. El contrato asciende a los 185.374.493.464 pesos.

Actualmente, el proceso de pasaportes lo lleva la Casa de la Moneda de Portugal.
El nuevo pasaporte contaría con mayor tecnología. Foto: Colprensa

“De igual manera, llama la atención de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública que este nuevo contrato interadministrativo No. CI-005-2026 es el cuarto instrumento jurídico que se lleva a cabo entre estas dos entidades con un objeto contractual similar”, dijeron desde la entidad.

El Ministerio Público anunció que estará al tanto de la suscripción de este negocio del Gobierno con Portugal y dijo que adelantará cada una de las acciones preventivas para que el suministro de pasaportes se pueda llevar a cabo de forma correcta en el país.

Más de Política

Roy Barreras, anuncia su precandidatura presidencial desde Monserrate.

Roy Barreras le envió un mensaje a la Corte Constitucional sobre la emergencia económica

Jennifer Pedraza y Daniel Rojas.

“Gente estafada en sus narices y usted sigue sin dar respuestas”: el fuerte reclamo de Jennifer Pedraza al ministro de Educación

Gustavo Petro X

X tomó una sorpresiva decisión sobre un mensaje que publicó Gustavo Petro en su cuenta personal: “Advertencia”

Paulino Riascos e Iván Cepeda.

“Prefiero otros cuatro años de Petro que un gobierno de Iván Cepeda”: Paulino Riascos habló con SEMANA de un episodio de “discriminación” por parte del candidato

Julian Caicedo y Ricardo Roa

Le exigen a Ricardo Roa que cumpla su promesa de 2024 de renunciar a Ecopetrol ante los escándalos en su contra: “Si se afecta mi buen nombre y reputación”

En Colombia se establecen sanciones para los conductores de vehículos de servicio público que sean sorprendidos fumando.

Departamentos dejaron de recibir 1,1 billones de pesos en 2025 por el contrabando de cigarrillos

El presidente Gustavo Petro alertó a la canciller, Laura Sarabia, sobre la posibilidad de alargar nuevamente el contrato con Thomas Greg & Sons.

Gustavo Petro entregó detalles de cómo será la libreta de pasaportes con el nuevo modelo: “Va a ser el cuarto mejor del mundo”

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.

Gustavo Petro interrumpió el consejo de ministros para lanzar fuerte regaño a uno de sus funcionarios: “No sé quién es”

Laura Gallego y Clara López.

Presentan demanda en contra de la candidatura de Clara López a la Presidencia, estos son los argumentos

Gustavo Petro y el senador Carlos Meisel se enfrascaron en un fuerte cruce de mensajes en las redes sociales.

Senador Meisel le responde a Petro luego de que el presidente los señalara a él y sus amigos de haberse quedado con la tierra de Córdoba “a sangre y fuego”

Noticias Destacadas