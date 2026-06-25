Después de una intensa batalla de ideas expresadas en contra de las políticas del presidente Gustavo Petro, advirtiendo sobre el peligro de una dictadura constitucional y sobre los ataques del mandatario a la institucionalidad de las altas cortes, el destacado jurista Mauricio Gaona emitió una carta que, además de tener un toque de despedida, recoge 5 temas que, a su juicio, deben ser inalterables. Por ello, le recomendó al gobierno de Abelardo De La Espriella que los tenga en cuenta en sus decisiones y acciones.

Residenciado en Estados Unidos, país en el que adelanta buena parte de su carrera académica e investigativa, hizo un pare, para dedicarse un buen tiempo a ser parte de los debates de coyuntura política en Colombia, con el propósito de ayudar en la tarea de la defensa de la democracia.

“El aspirante a dictador en el siglo XXI no utiliza las armas para acceder al poder, utiliza el populismo”: J. Mauricio Gaona

Ahora, a través de su extensa misiva, no solo afirmó que “la Constitución y la República están a salvo”, tras referirse a lo que llamó “la abdicación del aspirante a dictador”, como solía llamar a Petro; sino que también elaboró un listado de sugerencias que -dijo- enviaba de manera respetuosa al nuevo gobierno.

“No olviden a los casi 17 millones de pobres que tiene Colombia”, manifestó, enfatizando en que esa es una premisa que “debe trascender la polarización, el odio o la victoria, el voto -en contra y a favor-”.

Elecciones presidenciales Foto: Francisco Calderón

En referencia a la frase “los nunca”, utilizada en la campaña de De La Espriella, Gaona agregó otro de los 5 axiomas inalterables que le mencionó al nuevo gobierno: “no permitan que los nunca terminen haciendo lo de siempre”, lo que explicó con la expectativa que tienen los colombianos de contar, no solo con un cambio de gobierno, según explicó, sino “con un cambio de prácticas y de personajes”.

La Constitución por encima de todo

Una de las recomendaciones de Gaona es la que pone la Constitución por encima de todo. Así, le sugirió al nuevo presidente y vicepresidente, que cuiden la República, la protejan y la desarrollen; pero además, les sugirió: “Dejen que sus acciones, sus reacciones, sus emociones y sus impulsos se limiten por las normas de la Constitución”.

Inteligencia artificial Foto: Getty Images

En el entendido en el cual, los colombianos votaron por un proyecto político que prometió “recuperar el orden, la justicia y la libertad”, Gaona le indicó a los elegidos para conducir a Colombia en el cuatrienio: “Gobiernen para el Siglo XXI, pero protejan a millones de colombianos del tsunami tecnológico que se avecinan. Eso es una responsabilidad moral. No lo olviden”, anotó en su extensa carta.

Mauricio Gaona aclara que no está apoyando a ninguna candidatura presidencial para 2026

“Respeten a la oposición y a la prensa”

A la oposición política que tendrá el Gobierno, lo mismo que a la prensa, los catalogó como “es sistema inmunológico de la democracia”. Por ello, pidió respeto para ellas argumentando que “el más democrático de los líderes no es aquel a quien más adulan sus seguidores; sino el que protege tanto a sus críticos como a sus contradictores”.