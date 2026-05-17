“El aspirante a dictador en el siglo XXI no utiliza las armas para acceder al poder, utiliza el populismo”: J. Mauricio Gaona

“Las dictaduras del siglo XXI no nacen de un golpe de Estado militar, sino de una transición normativa-impositiva disfrazada con el lenguaje de la democracia y camuflada bajo la institucionalidad que otorga la Constitución, la cual pervierte sus valores y principios hasta el punto de convertirse en su contradicción más absoluta.

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De la Constitución solo queda la “expresión” y de la democracia, solo el recuerdo. Lo que sigue, es dictadura reglada en una Constitución o dictadura constitucional. Si la metamorfosis es el pretexto, el Democratic Blending es la ejecución técnica.

Vea la entrevista de Mauricio Gaona en SEMANA:

En esta fase, la Constitución deja de ser el escudo del ciudadano para convertirse en el arma del Estado. Es la aplicación de la dislexia constitucional militante, mediante la que se altera deliberadamente la jerarquía normativa para que el poder de nominación actúe como un percutor sobre la independencia judicial.

El dictador latinoamericano del siglo xxi no quema la Constitución; la utiliza como un arma de precisión para silenciar a la prensa, anular a la oposición y capturar las cortes. La democracia, en manos del populismo y el autoritarismo, es obligada a firmar su propia sentencia de muerte con la pluma de la legalidad.

Este libro examina el camino, la evidencia histórica y los riesgos que países como Colombia actualmente enfrentan. Democratic Blending es una elaboración doctrinal propia que describe la transposición institucional del populismo y el autoritarismo hacia la dictadura constitucional, y se le puede llamar amalgama democrática.

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Esta categoría presupone una secuencia de disfraces que se entrelazan para ocultar la verdadera voluntad del aspirante a dictador. Esta obra examina todos sus disfraces. La amalgama democrática que torna la norma en la principal arma para desmantelar la democracia se surte en tres etapas: populismo, autoritarismo, dictadura. Las dos primeras son disfraces; la última, el nuevo sistema de gobierno.

El populismo es el arte de seducir al votante alterando su percepción de la realidad social mediante una ecuación que no soporta el paso del tiempo; tan solo, el período electoral. La proposición populista es más bien elemental: se categorizan los culpables, se recontextualizan los problemas y se simplifican las soluciones. La proposición populista es, pues, indefectiblemente temporal.

"El aspirante a dictador, ahora representante exclusivo de la voluntad general (yo, y solo yo, soy el pueblo), trasciende de representante del pueblo a máxima autoridad constitucional", sostiene Gaona. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Cuando la relatividad de los eventos de la naturaleza excede la narrativa de una verdad unidimensional y subjetiva, cuando la complejidad del problema se superpone a la simplicidad de la propuesta y la categorización de los culpables no alcanza a esconder la ineficiencia del gobernante, el disfraz del populismo pierde su textura y su color. Uno a uno, se suceden los culpables y, uno a uno, los votantes empiezan a recuperar su percepción.

En la lista disímil de responsables —incapaces de sobreponer la simplicidad de la propuesta frente a la complejidad del problema que empieza a emerger— se suceden la prensa, la oposición, los ministros, las cortes, los técnicos, los otros países y, finalmente, el único culpable que no se puede defender: la Constitución. La mutación y transposición eventual del populismo al autoritarismo constitucional es inevitable.

En su primera etapa, el líder autoritario busca permear las instituciones democráticas mediante el poder de nominación. En la segunda etapa, busca desarticularlas para impedir su control, su reacción. La tercera etapa es intimidación.

La última y más decisiva etapa es el cambio de Constitución, no para modificar sus reglas, sino los principios que la sostienen (el orden constitucional) y que impiden que la voluntad del gobernante trascienda como la norma de normas. Este libro analiza, entre otros, los casos de Democratic Blending en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y México.

Otro fenómeno que examina en detalle el libro es el de la abdicación final del orden constitucional. El aspirante a dictador, ahora representante exclusivo de la voluntad general (yo, y solo yo, soy el pueblo), trasciende de representante del pueblo a máxima autoridad constitucional.

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En el interregno de su ascenso autoritario, la proposición no podría ser menos falaz ni más perniciosa: el disfraz de la voluntad popular le otorga legitimidad; el de máxima autoridad constitucional lo hace incontrolable. Ergo, la dictadura constitucional. Para entonces, populismo y autoritarismo labran el camino o Democratic Blending: La democracia suele ser el origen; la dictadura, vestida de Constitución, el fin. Así pues, la norma es el arma más dúctil para desmantelar la democracia.

Metástasis de la libertad por voluntad: Cuando el gobierno es la Constitución

La manipulación de los hechos a través de sus interpretaciones es el vehículo más efectivo para doblegar la Constitución y la ley y, con ello, la libertad. El objetivo inicial del aspirante a dictador no es otro que el de alterar la percepción de los ciudadanos sobre su propia realidad; comenzando, con su propia historia.

Populistas, autócratas y dictadores conocen la importancia de explicar los hechos a través de sus interpretaciones de la realidad social y política. El aforismo crónico de su obra y su proyecto es invariable: el poder por el poder, el poder para poder y nada más que el poder. La metástasis de la libertad ocurre cuando la voluntad del gobernante se expande de tal manera que no deja espacio para la norma.

Aquí, la distinción entre el hombre y la ley desaparece: la jerarquía constitucional ya no es una estructura estática, sino el hilo conductor del arbitrio personal. Es el momento en que la “masa” del líder curva la historia y el tiempo de la nación, logrando que su narrativa sea la única fuente del derecho.

Cuando el Gobierno se arroga la interpretación única de la voluntad constituyente, la supremacía deja de ser la norma y pasa a ser quien la invoca. El “yo soy el pueblo” se transmuta gradualmente a “la Constitución soy yo”, dejando al ciudadano frente al abismo de un poder sin límites.

Al desmantelar la distinción entre el hecho objetivo y la interpretación normativa, el aspirante a dictador no solo altera la ley; altera la gramática de la libertad y el orden constitucional. Ante la claudicación de la lógica formal y el secuestro de la voluntad general, la supremacía constitucional deja entonces de ser una jerarquía kelseniana estática para convertirse en un imperativo de resistencia ética.

No basta ya con que la Constitución sea la “norma de normas”; es preciso que sea el cristal inquebrantable que refracte cualquier intento de suplantación populista o autoritaria. Sin embargo, los hechos, como el tiempo, son implacables. El veredicto de la historia sigue siendo ineluctable: sin hechos, no hay interpretaciones. En la América Latina del siglo xxi, la dictadura constitucional emerge como la opción elegible cuando el líder autoritario ya no puede justificar su permanencia en el poder bajo las reglas que garantizaron alguna vez su ascenso democrático.

En la tipología anteriormente descrita, el momento se caracteriza por el ascenso y consolidación del régimen autoritario junto con las nuevas reglas que garantizan su permanencia en el poder. El proceso de reinterpretación o ruptura del orden constitucional ocurre a través de dos lecturas esenciales. Por una parte, aquella que proclama que el presidente de la República es el jefe de Estado y, como tal, constituye la primera autoridad legal y constitucional de la república.

Por otra parte, surge una lectura restrictiva que acusa a la norma constitucional de ser obsoleta y de requerir métodos exegéticos y dialécticos de interpretación para diluir los controles sobre el presidente y su gobierno. Una vez se controlan, la narrativa de la historia y la percepción del votante sobre su propia realidad social para camuflar con ello el cambio del sistema de gobierno al pasar de democracia a dictadura constitucional —modificando las normas que lo impiden—, se descubre con notable claridad la contradicción insuperable del proyecto autoritario en el siglo xxi: imponer la dictadura por las normas, no por las armas.

La historia del siglo XXI nos enseña que las democracias en esta parte del mundo ya no mueren en la oscuridad de un cuartel ni bajo el poder que entraña la sublevación de los espíritus y las armas, sino bajo el destello casi imperceptible de una sentencia judicial o de un decreto administrativo que disfraza de voluntad popular o de asamblea constituyente el proyecto autoritario que busca substituir el imperio de la ley por el imperio de la voluntad del gobernante, subyugando así el orden constitucional junto a las voces que denuncian el fin de la democracia.

En su hora más célebre, el aspirante a dictador suplanta el sentido común del intérprete con el mejor de todos los disfraces que puede ofrecer una democracia: su Constitución Política. El dictador que así surge no doblega la voluntad popular, la secuestra; no elimina en un acto los principios constitucionales, los reescribe y —como la historia—, los reemplaza; no destruye al unísono el disenso constitucional, lo diluye y poco a poco lo asfixia. Las horas finales de la democracia revelan una verdad autonómica e inescindible, que solo las generaciones que vieron sucumbir la libertad pueden recordar: la oposición es el precio que se paga por tener una democracia; la prensa, libre e independiente, es la última voz que se escucha antes de perderla.

Mi mensaje para los lectores de esta obra a través del tiempo es simple: bienvenidos a la lectura de un manuscrito que se erige sobre la fuerza incontestable de la historia, la vicisitud ineludible de nuestro tiempo y el rigor del Derecho Constitucional comparado para ofrecer, con distancia y temporalidad, una ventana de vital reflexión y circunstancia acerca de cómo mueren las democracias en la América Latina del siglo xxi, en nombre de la voluntad de un pueblo que se diluye con la voluntad de gobiernos populistas y autoritarios y de una Constitución que, tras ser vencida, recita como norma de normas el epílogo del aspirante a dictador: “La Constitución soy yo”.

Este es el retrato de una generación perdida; el secuestro inmerecido de sueños, naciones y pueblos. Esta es, también, en más de una forma, la necropsia de la democracia asesinada con el arma que la garantiza: su Constitución. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia: es historia. Lo demás, una vez más, es prólogo".

La Constitución soy Yo. Editorial Planeta. J.Mauricio Gaona. 2026.