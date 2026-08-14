Encuentran sin vida a Juan Felipe Giraldo, el joven al que su papá buscaba entre los escombros en Pereira; se casaba el fin de semana

Tras horas de angustiosa búsqueda, este viernes 14 de agosto fue hallado sin vida el cuerpo de Juan Felipe Giraldo, un santuariano que quedó en medio de las ruinas del Hotel Dibeni, en Pereira, el cual colapsó tras el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto.

Su historia tocó el corazón de los colombianos luego de que su papá apareciera en pantalla buscándolo y revelara que su hijo tenía una fecha fijada para su boda: este fin de semana.

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Juan Felipe, de 24 años, nacido en la pequeña población de Santuario (Antioquia), se dedicaba, como muchos de sus coterráneos, al comercio.

Algunos lo llaman trabajo “de correría”, una actividad en la que jóvenes como Juan Felipe recorren pequeños municipios del país ofreciendo productos de toda índole, desde pijamas hasta monturas para lentes, como las que había ido a ofrecer a Pereira.

El terremoto en Colombia dejó graves afectaciones en Pereira. Foto: Raúl Palacios

En su última correría, cuentan sus allegados, arribó a la capital risaraldense en la madrugada del lunes 10 de agosto. Buscó una habitación en el Dibeni y se puso a descansar hasta que lo sorprendió el sismo de 7.4.

Horas después, cuando Colombia y el mundo comenzaron a conocer las dramáticas historias de las personas que eran buscadas entre las ruinas, apareció la suya.

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Hernán Giraldo, su papá, apareció frente a las cámaras vestido con un casco rojo y con algunas herramientas, tratando de escarbar entre los escombros para encontrarlo.

Su hijo tenía una importante cita este fin de semana: se casaba con Natalia Patiño. “Fuiste el amor más completo que tuve”, escribió la joven en sus redes sociales, confirmando así la trágica noticia.

El terremoto, según la UNGRD, ha dejado 288 personas fallecidas, entre ellas Juan Felipe; 3.975 heridas, 378 desaparecidas y 354 rescatadas.

Los restos de edificaciones quedaron sobre las vías de las zonas más afectadas, donde ya comenzaron los trabajos de limpieza y recuperación. Foto: Jorge Orozco / El País

Además, se reportan 79.108 viviendas averiadas, 13.077 destruidas y 121 edificios colapsados.

El sismo también golpeó con fuerza la infraestructura y los servicios, dejando afectados 238 centros de salud, 2.486 centros educativos, 2.093 centros comunitarios, 254 vías, 87 acueductos, 50 puentes vehiculares, siete puentes peatonales y cinco aeropuertos.

Los socorristas han logrado rescatar a 169 animales.

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Pereira, junto con Cali, Manizales y el departamento del Chocó, se encuentra entre las zonas más afectadas por este sismo, que golpeó 15 departamentos y 437 municipios de los 1.103 que tiene Colombia.