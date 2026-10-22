Un caso de presunto maltrato animal conmocionó a los habitantes de Guadalupe, Santander, luego de que un perro llamado Toby fuera hallado sin cabeza en la vereda Centro Llano.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Alcaldía municipal anunció una recompensa de cinco millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables.

La denuncia ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá esclarecer las circunstancias de la muerte del animal y determinar quiénes estarían involucrados en este hecho.

De acuerdo con la información publicada el 22 de octubre de 2026, las autoridades adelantan las gestiones correspondientes para establecer qué ocurrió con Toby y encontrar a los responsables de su muerte.

Óscar Galindo, secretario de Gobierno de Guadalupe, señaló que se trabaja para establecer las circunstancias en las que murió el perro. Sin embargo, hasta el momento, no se sabe quiénes serían los responsables ni las condiciones exactas en las que ocurrió el hecho.

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La investigación busca establecer las responsabilidades correspondientes frente a este caso de presunto maltrato animal.

Por ahora, no se han divulgado capturas ni detalles adicionales sobre posibles sospechosos.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de denunciar el maltrato animal y aportar información que permita esclarecer los hechos.

Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan establecer las causas que generaron este triste desenlace.

Investigan posible caso de maltrato animal. Foto: Getty Images/iStockphoto

Hombre habría asesinado a tiros a un perro en Santander

Otro caso de presunto maltrato animal causó indignación en el municipio de San Benito, Santander, luego de que un hombre presuntamente disparara en repetidas ocasiones contra un perro hasta causarle la muerte.

El hecho, ocurrido en la vereda San Lorenzo, habría quedado registrado en una cámara de seguridad. Según las denuncias divulgadas, estaría relacionado con un conflicto entre vecinos.

La Policía puso el material audiovisual en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las circunstancias del ataque y se determinen las posibles responsabilidades.

El caso generó rechazo entre habitantes de la zona y defensores de los animales, que pidieron esclarecer lo ocurrido y aplicar las sanciones correspondientes.