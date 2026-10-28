Se publicaron los resultados de las Pruebas Saber 11 2026 de agosto, aplicadas a 547.063 estudiantes de calendario A. La medición de excelencia académica modificó el mapa de las mejores instituciones en Colombia.

Resultados Icfes 2026: ¿cómo consultar el puntaje de las Pruebas Saber 11? Este es el link

Colegio del sur de Bogotá es coronado como el mejor de Colombia: casi todos pasan a la Nacional

El promedio nacional se situó en 253,3 puntos sobre 500; sin embargo, el colegio Bilingüe Divino Niño de Bucaramanga, que se coronó como el mejor de Colombia, obtuvo con un puntaje global promedio de 404 puntos, según los datos oficiales del Icfes.

Las tablas elaboradas por los analistas educativos filtran sedes y jornadas con un mínimo de 5 estudiantes presentados para evitar sesgos estadísticos provocados por poblaciones excesivamente reducidas.

A diferencia de los otros modelos, como el Ranking Col-Sapiens, la clasificación por resultados de la Prueba Saber 11 evalúa de forma directa los puntajes brutos arrojados en el examen de Estado de la última evaluación, lo hace que para algunos sea más precisa.

Top 10 de los mejores colegios privados calendario A, según las Pruebas Saber 11 2026

Colegio Bilingüe Divino Niño (Bucaramanga-404 puntos promedio) Colegio Integral del Norte (Cartagena-381) Colegio San Mateo Apóstol (Yopal-376) Colegio Cristiano Monte de Hebrón (Bogotá-376) Corporación Educativa La Concepción (Turbaco-375) Colegio Boston Internacional (Barranquilla-373) Corporación Educativa La Sagrada Familia (Cartagena-372) Institución Educativa Luis María Jiménez (Aguazul, Casanare-367) Colegio Comfenalco (Armenia-365) Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza (San Gil-365)

Top 10 de los mejores colegios públicos, según las Pruebas Saber 11 2026

Institución Educativa Luis María Jiménez (Aguazul, Casanare-367) Liceo Integrado de Bachillerato Universidad de Nariño (Pasto-355) Institución Educativa Kilómetro 12 (Montería-355) Instituto Alexander von Humboldt (Barranquilla-354) Institución Educativa Mercedes Ábrego (Montería-350) IE Antonio Nariño (Montería-349) Instituto Técnico Nacional de Comercio (Cúcuta-348) Institución Educativa Loperena (Valledupar-348) Colegio Santo Ángel (Cúcuta-348) Colegio Pablo Neruda (Cúcuta-343)

Top 10 de los mejores colegios calendario B, según las Pruebas Saber 11 2026

Ya en materia de los colegios de calendario B, se tiene en cuenta los resultados obtenidos en el primer semestre, que es cuando ellos presentan esta prueba. Los resultados se presentaron en mitad de año y, a partir de él, se establece el siguiente ranking: