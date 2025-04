La meta del Liceo Campo David es que todos sus egresados puedan entrar a la Universidad Nacional

Es atípico porque está en medio de una zona comercial de difícil acceso por el tráfico, pero al que cada año llegan cientos de familias ilusionadas con poder matricular allí a sus hijos (en 2024, lo intentaron 800, pese a que solo había 56 cupos). Pero quizás, lo que lo hace más fuera de lo común es un récord bastante especial: 92 por ciento de sus estudiantes logran ser admitidos en la Universidad Nacional, cuyo examen de ingreso muchos aseguran que es más difícil que las Pruebas Saber. “En otras palabras, de cada diez estudiantes nuestros que se presentan a la Nacional nueve acceden a la carrera que quieren, pues no quedan en el segundo o el tercer grupo, sino generalmente en el primero”, comenta con orgullo Luis Alejandro Pérez, quien lleva poco tiempo como rector, pero cinco años en la institución, en principio como profesor de matemáticas.

Frente al nivel de exigencia del colegio, Pérez dice que es un hecho, pero que se hace con afecto, en la medida que buscan potencializar las habilidades de sus educandos. “Nuestra apuesta es por el esfuerzo constante y el cumplimiento oportuno. Nuestro discurso no es el de solo recibir y promover a los estudiantes más inteligentes, sino a los que tienen constancia y dedicación”, indica y añade que entre los aspectos que más valoran sus egresados está el de haber adquirido la seguridad de que podían ingresar a la universidad con unas bases sólidas. Esto les permitió que su transición colegio-universidad no fuera caótica, ya que no se sienten saturados y llegan con los conocimientos y habilidades necesarias para afrontar ese desafío.