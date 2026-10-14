Descubren millonario escondite de cocaína en la Sierra Nevada: droga pertenecería a las Conquistadoras de la Sierra

Un duro golpe dieron el Ejército Nacional, la Policía y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (Dea) luego de descubrir un depósito clandestino con más de una tonelada de cocaína que estaba lista para ser enviada al exterior por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

Según las autoridades, el operativo se desarrolló en la vereda Calabazo, zona rural de Santa Marta, Magdalena, donde hay injerencia de este grupo ilegal. Asimismo, dieron a conocer que el estupefaciente tendría un valor aproximado de 5.500 millones de pesos en las economías ilícitas. Así, el golpe representa una afectación a las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que delinquen en esta región del Caribe colombiano.

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Las autoridades mantienen operativos contra las redes que movilizan droga por corredores fluviales. Foto: AFP

“En el marco de las operaciones militares e interinstitucionales orientadas a debilitar las economías ilícitas en la región Caribe, tropas del Batallón de Alta Montaña N.º 6, de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, con el apoyo de la Dirección de Antinarcóticos y la Dea, lograron ubicar un depósito ilegal que contenía más de 1.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en ocho canecas plásticas de color azul”, precisó el Ejército Nacional.

Las labores de inteligencia del Ejército fueron claves para identificar dónde estaba escondida la droga y hallar las ocho canecas utilizadas para almacenarla e impedir su detección por parte de las autoridades.

“El hallazgo se produjo en la vereda Calabazo, en el municipio de Santa Marta, Magdalena, gracias a labores de inteligencia militar que permitieron localizar el lugar exacto donde las estructuras criminales acopiaban el estupefaciente”, detalló la institución.

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Despliegue de grupo del Ejército Nacional. Foto: Álvaro Tavera

El Ejército también destacó el impacto que tendría esta incautación sobre las redes de distribución del narcotráfico.

“Con este contundente resultado, el Ejército Nacional impide la circulación de cerca de un millón de dosis en el mercado ilícito local e internacional, afectando de manera directa la cadena de comercialización del narcotráfico y debilitando las fuentes de financiación de los grupos armados que delinquen en la zona”, señaló la institución militar.