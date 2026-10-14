Un día de recreación, sol y playa terminó en tragedia para una familia en el Atlántico. Juan Carlos López, de 41 años, desapareció en playas de Caño Dulce, jurisdicción de Tubará, en el Atlántico, cuando disfrutaba de un paseo en una moto acuática y esta se volcó.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, el hombre estaba manejando este vehículo acuático cuando de repente todos los que iban ahí cayeron al agua. La indicación del hoy desaparecido a los menores de edad fue que nadaran hacia la orilla mientras los rescataban.

La Armada Nacional avanza en la búsqueda. Foto: Suministrada a SEMANA

El equipo que sacó a los menores de edad fue a buscar a López, pero solo encontró la moto dando vueltas en el agua. En ese momento, avisó a las autoridades, quienes desplegaron el operativo de búsqueda desde la tarde del sábado, 10 de octubre, cuando se registró el caso.

Carolain León, esposa de Juan Carlos López, indicó al periódico El Heraldo que la Armada Nacional, los Bomberos, Defensa Civil y la Policía avanzan en la búsqueda, pero no han tenido buenos resultados.

“Ayer y anteayer había un poco más de ayuda, con helicópteros inclusive, porque de pronto podía encontrarse con vida en las primeras horas de desaparición. Pero igualmente estamos a la espera porque no han pasado 72 horas y muchos dicen que han podido encontrar a una persona en ese tiempo. Sin embargo, las horas pasan y las probabilidades de vida disminuyen, entonces nos tenemos que mover rápido y de pronto, al disminuir la ayuda de los organismos de búsqueda y rescate… nos preocupa”, expresó al medio barranquillero.

El hecho se registró en Caño Dulce, Atlántico (imagen de referencia). Foto: Getty Images

La mujer pidió a las autoridades que la búsqueda sea realizada con buzos porque han pasado varias horas y no han tenido éxito en el rescate.

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“Se han estado bordeando las zonas desde Caño Dulce hasta Puntas Astilleros y no se ha encontrado absolutamente nada. Hay un sector de playa de Puerto Velero que tiene unas piedras con unas puntas, las cuales han imposibilitado llegar hasta allá con lanchas porque las lanchas son muy llanas y se pueden rajar o partir por la parte de abajo. Necesitamos lanchas que tienen en la parte de abajo unas cámaras para poder visualizar debajo del agua”, explicó.