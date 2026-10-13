Funcionaria cercana al alcalde Char renuncia: busca ser la mandataria de los barranquilleros

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Alejandro Char dejó un mensaje para la gerente de ciudad, Ana María Aljure, quien dejó el cargo para aspirar a la Alcaldía de Barranquilla.

“…gracias por tantos años de entrega, compromiso y amor por Barranquilla. Tu trabajo desde la Gerencia de Ciudad ha sido fundamental para sacar adelante grandes proyectos que hoy transforman la vida de miles de barranquilleros”, explicó.

Ana María Aljure, busca ser alcaldesa de Barranquilla. Foto: TWITTER: @AnaMariaAljure

Asimismo, el mandatario de los barranquilleros dijo que Aljure trabajó para que la ciudad siguiera creciendo en medio de las dificultades que se pudieron presentar.

“Nos queda la satisfacción de haber compartido este camino contigo, de tu dedicación y de tu capacidad de convertir los retos en resultados. ¡Gracias por darlo todo por esta ciudad! Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. Esta siempre será tu casa”, finalización.