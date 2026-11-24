Al municipio de Puebloviejo, en el departamento del Magdalena, llegaron por directrices del presidente Abelardo De La Espriella tres embarcaciones que estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), las cuales servirán para facilitar el acceso a la salud en esa región del país.

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A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano reveló detalles: “¡A PUEBLOVIEJO, MAGDALENA, LLEGÓ LA PATRIA MILAGRO! Di instrucciones a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para entregar tres embarcaciones a este municipio, con el apoyo logístico de nuestra Armada Nacional, para fortalecer la pesca artesanal, impulsar el ecoturismo y facilitar el acceso a los servicios de salud”.

“Con esta entrega, comunidades palafíticas como Boca de Cataca podrán trasladar a sus pacientes hasta los centros de salud de la cabecera municipal, mientras las familias pesqueras contarán con mejores herramientas de trabajo para llevar el sustento diario a sus hogares”, agregó el jefe de Estado.

Sumado a ello, manifestó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Los activos administrados por el Estado deben convertirse en soluciones concretas y oportunidades de desarrollo para los colombianos. En la era del Tigre, mi Gobierno trabaja para atender las necesidades de nuestra gente, incluso en los lugares de más difícil acceso. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

A su turno, el alcalde de Puebloviejo, Brando Márquez, destacó la medida que adoptó el presidente De La Espriella para esa región del país: “Gracias al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, gracias a toda la intención de la SAE en apoyarnos para que Pueblo Viejo tuviera estas tres embarcaciones, recibimos con beneplácito, con mucha alegría, esta importante donación de la Sociedad de Activos Especiales a nuestro municipio”.

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“Nuestro municipio tiene como vocación la pesca artesanal y muchos de nuestros hogares dependen directamente de la misma. ¿Qué representa para nuestro municipio? Esperanza. Además de las actividades en salud y de pesca artesanal, este tipo de bien nos va a proporcionar a nosotros trabajar en otra actividad económica que es el ecoturismo”, concluyó el mandatario municipal.