Polémica por contrato para lavar camionetas provoca verificación de la Contraloría al Concejo de Bogotá

La revelación de SEMANA sobre el contrato con el que podrán lavar las camionetas blindadas los concejales de Bogotá, provocó que la Contraloría Distrital adelantara una verificación en las instalaciones del órgano político, en el centro de Bogotá, para hacerle control fiscal a los recursos públicos de la ciudad.
#AEstaHora | La Dirección de Reacción Inmediata (DRI) adelanta una verificación en el Concejo de #Bogotá al contrato de lavado de las camionetas asignadas al órgano de control político.— Contraloría de Bogotá D.C (@ContraloriaBta) October 8, 2026
Vigilamos en detalle el uso y cuidado de los recursos públicos de la ciudad.… pic.twitter.com/LGpNh3P5VP