Nación

Polémica por contrato para lavar camionetas provoca verificación de la Contraloría al Concejo de Bogotá

SEMANA reveló el contrato que suscribió la Secretaría de Hacienda y un lavadero de carros para el “servicio de limpieza general” de las camionetas.

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Redacción Semana
8 de octubre de 2026 a las 11:04 a. m.
La Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría de Bogotá adelanta la diligencia para vigilar el cuidado de los recursos públicos.
La Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría de Bogotá adelanta la diligencia para vigilar el cuidado de los recursos públicos. Foto: Contraloría de Bogotá

La revelación de SEMANA sobre el contrato con el que podrán lavar las camionetas blindadas los concejales de Bogotá, provocó que la Contraloría Distrital adelantara una verificación en las instalaciones del órgano político, en el centro de Bogotá, para hacerle control fiscal a los recursos públicos de la ciudad.