Tras solicitud de Red de Veedurías, Contraloría requirió a Emcali por licitación de alumbrado público; la empresa anunció que responderá

La Contraloría General de la República solicitó a las Empresas Municipales de Cali (Emcali) información y documentación relacionada con la licitación para la modernización del alumbrado público de la ciudad, tras una solicitud y denuncia de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (RedVer).

El proceso, identificado como “Invitación Pública No. 500-CCE-001-2026”, tiene un valor aproximado de $452.711 millones y una vigencia proyectada hasta 2045. Mediante el oficio 2026EE0214301 del 7 de octubre de 2026, el organismo de control requirió al gerente de Emcali, Roger Mina Carbonero, la documentación del proceso y otorgó a la empresa tres días hábiles para responder.

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Contraloría solicita información sobre la licitación

En el documento dirigido a Emcali, la Contraloría señaló que “tuvo conocimiento de posibles irregularidades y afectaciones al patrimonio público, relacionadas con el proceso de Invitación Pública No. 500-CCE-001-2026”.

Para atender las inquietudes planteadas, el organismo solicitó remitir por medio digital la documentación relacionada con la contratación. Entre los requerimientos incluyó “copia del expediente correspondiente al proceso de Invitación Pública No. 500-CCE-001-2026, con la totalidad de los documentos que conforman la etapa precontractual”.

También pidió informar el estado actual del proceso y las actuaciones adelantadas hasta la fecha. En caso de que ya se haya suscrito un contrato, solicitó el expediente contractual y de ejecución, incluidas las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, garantías, informes de supervisión o interventoría, actas y soportes de pago.

Además, requirió los manuales de contratación, las guías, los procedimientos, los instructivos y los documentos equivalentes aplicables, junto con sus anexos, así como cualquier otra información relevante para verificar y analizar el proceso de selección.

Roger Mina, gerente general de Emcali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Red de Veedurías cuestiona la recepción de las ofertas

La RedVer cuestionó la recepción de las tres ofertas presentadas. Según dijo, una de ellas podría ser excluida porque el último correo electrónico relacionado con la propuesta habría llegado aproximadamente cinco minutos después del cierre.

La organización también advirtió sobre requisitos que podrían restringir la participación de oferentes y pidió verificar los registros electrónicos para esclarecer las condiciones de recepción de las propuestas.

Ante estas dudas, solicitó suspender el proceso y evitar la adjudicación. En su comunicado, señaló: “La Red Ver solicita particularmente que no se produzca la adjudicación mientras permanezcan sin resolver las dudas sobre la igualdad entre los oferentes, la recepción de las propuestas y las condiciones que podrían terminar dejando un único proponente habilitado”.

Además, su presidente, Pablo Bustos Sánchez, afirmó: “La Contraloría ya está requiriendo a Emcali el expediente y la información del proceso por posibles irregularidades y afectaciones al patrimonio público. Por la magnitud del contrato, consideramos indispensable que se esclarezcan estos hechos antes de cualquier adjudicación”.

Emcali anunció que responderá a los requerimientos

Tras el requerimiento de la Contraloría, Emcali manifestó que atenderá las solicitudes de información del organismo de control y señaló que el proceso ha avanzado conforme al cronograma establecido.

“Emcali responderá a cada uno de los requerimientos de información realizados por los organismos de control, como lo ha hecho durante el desarrollo del proceso de modernización del alumbrado público. La empresa mantiene su disposición permanente para atender oportunamente las solicitudes, entregar la información requerida y fortalecer los procesos bajo las recomendaciones que correspondan”, indicó.

La entidad también señaló que ha mantenido canales de información con las comunidades, las veedurías y los vocales de control para dar a conocer los avances, las condiciones y los alcances del proyecto.

Actualmente, destacó la empresa, “la ciudad cuenta con más de 180.000 luminarias, de las cuales más de 101.000 aún requieren modernización”.