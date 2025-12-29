Cali

Emcali le responde a la Procuraduría tras investigación por presuntas irregularidades en el alumbrado público

La electrificadora ha sido enfática en mencionar su compromiso con la transparencia frente a esta situación.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

29 de diciembre de 2025, 11:25 p. m.
Emcali enfrenta una nueva investigación.
Emcali enfrenta una nueva investigación. Foto: Daniel Jaramillo

Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) emitieron un pronunciamiento este lunes, 29 de diciembre, luego de que la Procuraduría General de la Nación ordenara la apertura de una investigación disciplinaria contra el gerente general de esta compañía, Roger Mina Carbonero.

No existe un proceso de contratación en curso para la fase 2 del alumbrado público. Actualmente, Emcali se encuentra exclusivamente en una fase de análisis, planeación y estructuración”, dice inicialmente el comunicado.

Procuraduría suspendió al gerente de Emcali por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado público; se abrió una investigación

La decisión del ente de control se dio por las presuntas irregularidades en proceso de contratación de prestación de servicios para optimizar el sistema de alumbrado público de la ciudad.

No se ha convocado ningún proceso de invitación vinculante. Las invitaciones realizadas corresponden únicamente a la presentación de propuestas no vinculantes, como insumo técnico para la estructuración del proyecto”, agregó Emcali.

La electrificadora ha sido enfática en mencionar su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento permanente de sus procesos institucionales.

No existe contrato alguno firmado, adjudicado ni en ejecución relacionado con la fase 2 del alumbrado público”, afirmó Emcali.

Alumbrado público, Emcali
Alumbrado público, Emcali Foto: El País

La compañía ofrece claridades basadas en hechos verificables y documentos oficiales que permitan a la ciudadanía comprender el estado real del proceso que se adelanta.

“Las observaciones de la Procuraduría General de la Nación durante la fase preventiva fueron atendidas por la empresa”, puntualizó Emcali en su comunicado.

Según los avances presentados por Emcali, la primera fase del proyecto de modernización del alumbrado público (2024–2025) entregó resultados verificables e históricos para la ciudad, con más de 55.000 luminarias LED instaladas.

“Contribuyendo de manera directa a la seguridad, eficiencia energética y calidad de vida de los caleños. La fase 2 busca dar continuidad a este proceso, mediante un esquema que permita acelerar la modernización y expansión del sistema, bajo criterios técnicos, financieros y jurídicos sólidos”, detalló la entidad.

Recientemente, la Contraloría ordenó el embargo de varios trabajadores y extrabajadores de Emcali envueltos en posibles actos de corrupción. Habría una nómina paralela de hasta 2,5 billones de pesos.

