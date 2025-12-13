Líderes empresariales. Emcali superó la crisis y aumentó sus utilidades 48,6 por ciento en 2025

Usted llegó a EMCALI en plena crisis y con una estructura debilitada. ¿Cuál fue el primer paso?

ROGER MINA: EMCALI es una empresa de servicios públicos y todo lo que hace debe estar pensado en la ciudadanía y en garantizar un servicio de calidad; por eso, lo primero fue recuperar la confianza de los caleños. Luego nos enfocamos en dignificar las condiciones de los trabajadores, y fortalecimos la función financiera con Ernst & Young para asegurar que todas nuestras cifras estén revisadas y respaldadas por las mejores prácticas nacionales e internacionales.

La empresa reúne energía, acueducto, saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones. ¿Cómo moldea su estilo de liderazgo para equipos tan distintos?

R.M.: Tenemos la fortuna de contar con trabajadores experimentados y de baja rotación, cuyo conocimiento acumulado permite resolver retos con rapidez. Pero también necesitamos incorporar personal joven, por las exigencias técnicas del servicio y la adopción de nuevas tecnologías.

Las modernizaciones implican decisiones impopulares. ¿Cómo equilibra la eficiencia financiera con la calidad de los servicios y la gestión del talento humano?

R.M.: Las mejoras laborales y la excelencia en la prestación del servicio son complementarias. Para nosotros, el usuario está en el centro: los caleños, yumbeños y habitantes del Área Metropolitana que pagan puntualmente sus servicios. Por eso destinamos recursos a inversiones que elevan el estándar del servicio y dignifican el trabajo.

Liderar también implica enfrentar críticas …

R.M.: Nuestro modelo de liderazgo se basa en la transparencia, el acceso a la información y la comunicación permanente. Las denuncias son parte natural de lo público y respondemos a ellas con entrega inmediata de información y total disposición. Tenemos la tranquilidad de estar actuando correctamente, cuidando cada peso e invirtiendo en mejorar la calidad de vida.

Usted tiene una formación técnica en energía e infraestructura. ¿Cómo influye en sus decisiones como gerente?

R.M.: Pondero mi formación, pero sobre todo mis raíces: nací en el oriente de Cali, en un hogar trabajador encabezado por mi madre, pues a mi padre lo asesinaron cuando yo tenía 2 meses. Crecer en un barrio popular me dio una sensibilidad social que valoro, incluso más que mis estudios. Conozco y tengo experiencia en servicios públicos, pero es mi origen el que marca mi forma de servir.

Cuando mire hacia atrás, en unos años, ¿qué huella le gustaría haber dejado en EMCALI?