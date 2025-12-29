Procuraduría suspendió al gerente de Emcali por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado público; se abrió una investigación

El gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Roger Mina Carbonero, enfrenta un nuevo revés luego de que la Procuraduría General de la Nación ordenara la apertura de una investigación disciplinaria en su contra.

La decisión, que se dio a conocer mediante un comunicado este lunes, 29 de diciembre, es por las presuntas irregularidades en proceso de contratación de prestación de servicios para optimizar el sistema de alumbrado público de la ciudad.

Piden a la Fiscalía incluir a la Junta Directiva de Emcali en investigación por contrato de alumbrado público

Por los mismos hechos, la Procuraduría vinculó al proceso al gerente de la Unidad Estratégica de Negocios, José David Insuasti Avendaño, quienes habrían omitido dar cumplimiento a principios de la función administrativa.

Roger Mina, Gerente general Emcali Foto: Emcali - API

“El Ministerio Público investigará si durante el proceso de selección de un aliado estratégico de Emcali para la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad de Santiago de Cali se vulneró el principio de publicidad y si se cometieron irregularidades tales como la ausencia de un procedimiento claro para la selección del aliado estratégico, así como la incorporación de requisitos, como indicadores financieros y de experiencia, sin la debida justificación; todo esto, en el marco de una contratación para prestar dicho servicio durante 20 años y cuya cuantía es indeterminada”, dice el comunicado.

Mientras avanza el proceso, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal suspendió de manera provisional a ambos funcionarios por tres meses, periodo en el que se evaluarán las condiciones del negocio jurídico adelantado por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial, las actividades relacionadas, la documentación existente y el papel de las distintas personas involucradas.

“La medida busca evitar que con la permanencia en sus respectivos cargos se pueda presentar una reiteración de la conducta, evitar una eventual participación en procesos contractuales o desconozcan el cumplimiento de las normas relacionadas con este u otro negocio jurídico”, puntualiza el ente de control.