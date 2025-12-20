Confidenciales

Piden a la Fiscalía incluir a la Junta Directiva de Emcali en investigación por contrato de alumbrado público

La solicitud está orientada a que se determinen presuntas responsabilidades en los procesos contractuales que se ejecutaron.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
21 de diciembre de 2025, 2:10 a. m.
Instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.
Instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA

La Procuraduría y la Fiscalía tienen la lupa puesta sobre un multimillonario contrato de alumbrado público en Cali que ya está siendo investigado.

Por esa razón, se pidió a la Fiscalía que se sume a las indagaciones que se están adelantando a la Junta Directiva de Emcali al considerar que existen supuestos indicios de direccionamiento contractual.

La petición la hizo la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia a través de un oficio que se radicó en el ente acusador. El documento se radicó ante la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Allí se argumenta que la Junta Directiva es el máximo órgano de Emcali y debe responder por lo que está pasando.

“La Junta Directiva tiene responsabilidad directa en la aprobación de decisiones estratégicas, la supervisión de los procesos contractuales y la garantía de que la gestión administrativa se ajuste a los principios de legalidad, transparencia, moralidad y defensa del patrimonio público”, dice el documento.

Confidenciales

Francisco Barbosa a Gustavo Petro: “No mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio”

Confidenciales

Premio Nacional de Poesía Maruja Viera: tres mujeres se alzaron como las grandes ganadoras

Confidenciales

Andrés Pastrana le respondió a Gustavo Petro tras reaccionar a imagen que apareció en documentos del caso Epstein

Confidenciales

Elecciones 2026: más firmas que votantes

Confidenciales

Así habría llegado Verónica Alcocer de regreso a Colombia: ¿viajó por tierra hasta Rusia por más de 30 horas?

Confidenciales

Los secretos de la tensión entre María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe

Confidenciales

El discurso de despedida de Petro en Garzón, en el Huila

Confidenciales

¿Quién dio la orden en el entramado corrupto de la UNGRD?

Nación

Advierten graves dudas en multimillonario contrato de alumbrado público en Cali. Procuraduría y Fiscalía ya tiene las denuncias

Cali

Estos son los barrios de Cali que tendrán cortes de energía y agua por reparaciones de Emcali

La Procuraduría General de la Nación ha hecho claras advertencias por problemas en este contrato.
La Procuraduría General de la Nación ha hecho claras advertencias por problemas en este contrato. Foto: Documento

Por ello, se pretende que la Fiscalía determine si la Junta Directiva conoció o no las acciones contractuales que se adelantaron en dicho contrato que ha generado polémica.

“El contrato de alumbrado público, por su cuantía, alcance y duración, exigía una planeación rigurosa, estudios previos completos y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva”, afirmó Luis Miguel Marimón Reyes, presidente de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia.

Mas de Confidenciales

Este cambio de estrategia también ha generado dudas frente a los datos estadísticos con los que se mide la gestión de los fiscales.

Piden a la Fiscalía incluir a la Junta Directiva de Emcali en investigación por contrato de alumbrado público

El exfiscal Francisco Barbosa sigue siendo un fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Francisco Barbosa a Gustavo Petro: “No mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio”

Los poemas de los ganadores serán compilados en un libro.

Premio Nacional de Poesía Maruja Viera: tres mujeres se alzaron como las grandes ganadoras

Andrés Pastrana y Gustavo Petro.

Andrés Pastrana le respondió a Gustavo Petro tras reaccionar a imagen que apareció en documentos del caso Epstein

Firma de planillas

Elecciones 2026: más firmas que votantes

Diario Expressen + Verónica Alcocer + MinTic

Así habría llegado Verónica Alcocer de regreso a Colombia: ¿viajó por tierra hasta Rusia por más de 30 horas?

ed 2267

Los secretos de la tensión entre María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe

Presidente Gustavo Petro.

El discurso de despedida de Petro en Garzón, en el Huila

ed 2267

¿Quién dio la orden en el entramado corrupto de la UNGRD?

4-72 fue contratada por varias entidades gubernamentales para desarrollar eventos logísticos.

El extraño secretismo en 4-72

Noticias Destacadas