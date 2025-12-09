Nación
Advierten graves dudas en multimillonario contrato de alumbrado público en Cali. Procuraduría y Fiscalía ya tiene las denuncias
Se trata de uno de un contrato con las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y su monto llega a los 500.000 millones de pesos.
En la ciudad de Cali todos los ojos están puestos en el multimillonario contrato para el alumbrado público, cuyo monto es cercano a los 500.000 millones de pesos y sobre el cual la Procuraduría General de la Nación ya ha hecho críticas por posibles irregularidades. Sin embargo, este polémico contrato, para el que se omitió hacer licitación y se estableció la figura de “invitación no vinculante” podría entregarse en pocos días.
Justamente con la posibilidad de que este proceso contractual se reactive en medio de las fiestas decembrinas, fueron presentadas denuncias tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía para que se investiguen las posibles irregularidades u omisiones.
Una de estas fue presentada por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, que plantea el riesgo de que haya una contratación direccionada en este millonario contrato, por 20 años, en el que, pese a su monto, no se abrió licitación.
Uno de los temas que llama la atención es que Emcali acelera este proceso, pese a la inexistencia del Plan Maestro de Alumbrado Público, que fue contratado con la firma de abogados Moreno Servicios Legales S.A.S, por valor de 2.800 millones de pesos y no ha sido entregado.
Pero hay otro asunto que llama la atención y la Procuraduría ya manifestó su preocupación, así como lo advierten desde la veeduría. “Ha omitido de manera flagrante desde su etapa precontractual y cuya obligación constitucional y legal debe hacerse en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOPII), y no solo en su etapa precontractual la cual no se hizo, sino en sus posteriores etapas, es decir, la contractual y la poscontractual”, señala la denuncia.
Como el contrato no se hará por licitación, Emcali apeló a una figura denominada “invitación no vinculante”, mecanismo que es válido para este tipo de empresas que compiten con el sector privado para hacer más ágil la contratación, pero puede convertirse en un controvertido atajo.
Al respecto, el abogado Luis Miguel Marimón, vocero de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, advierte que “se tiene información creíble sobre la existencia de amaño o direccionamiento del contrato para unos proponentes en específico, los cuales no tienen ni la experiencia ni la capacidad técnica y financiera para realizar este contrato”.
Las advertencias están hechas y se plantea la posibilidad de que este gigantesco contrato para el alumbrado se entregue antes de que termine diciembre, pese a las advertencias. La duda, de fondo, es si se estaría favoreciendo a una empresa en particular.