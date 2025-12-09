Advierten graves dudas en multimillonario contrato de alumbrado público en Cali. Procuraduría y Fiscalía ya tiene las denuncias

En la ciudad de Cali todos los ojos están puestos en el multimillonario contrato para el alumbrado público, cuyo monto es cercano a los 500.000 millones de pesos y sobre el cual la Procuraduría General de la Nación ya ha hecho críticas por posibles irregularidades. Sin embargo, este polémico contrato, para el que se omitió hacer licitación y se estableció la figura de “invitación no vinculante” podría entregarse en pocos días.

La Procuraduría General de la Nación ha hecho claras advertencias por problemas en este contrato. | Foto: Documento

Justamente con la posibilidad de que este proceso contractual se reactive en medio de las fiestas decembrinas, fueron presentadas denuncias tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía para que se investiguen las posibles irregularidades u omisiones.

Una de estas fue presentada por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, que plantea el riesgo de que haya una contratación direccionada en este millonario contrato, por 20 años, en el que, pese a su monto, no se abrió licitación.

El abogado, José Luis Marimón, vocero de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, presentó la denuncia en la Fiscalía y en la Procuraduría. | Foto: Documento

Uno de los temas que llama la atención es que Emcali acelera este proceso, pese a la inexistencia del Plan Maestro de Alumbrado Público, que fue contratado con la firma de abogados Moreno Servicios Legales S.A.S, por valor de 2.800 millones de pesos y no ha sido entregado.

Pero hay otro asunto que llama la atención y la Procuraduría ya manifestó su preocupación, así como lo advierten desde la veeduría. “Ha omitido de manera flagrante desde su etapa precontractual y cuya obligación constitucional y legal debe hacerse en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOPII), y no solo en su etapa precontractual la cual no se hizo, sino en sus posteriores etapas, es decir, la contractual y la poscontractual”, señala la denuncia.

La Procuraduría ha planteado dudas frente al proceso de contratación mediante la figura de "invitación privada". | Foto: Documento

Como el contrato no se hará por licitación, Emcali apeló a una figura denominada “invitación no vinculante”, mecanismo que es válido para este tipo de empresas que compiten con el sector privado para hacer más ágil la contratación, pero puede convertirse en un controvertido atajo.

El Plan Maestro de Alumbrado Público, que fue contratado con la firma de abogados Moreno Servicios Legales S.A.S, por valor de 2.800 millones de pesos, no ha sido entregado a satisfacción. | Foto: Documento

Al respecto, el abogado Luis Miguel Marimón, vocero de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, advierte que “se tiene información creíble sobre la existencia de amaño o direccionamiento del contrato para unos proponentes en específico, los cuales no tienen ni la experiencia ni la capacidad técnica y financiera para realizar este contrato”.

Otra de las preocupantes dudas que ha planteado la Procuraduría tienen que ver con la publicación en el Secop II. | Foto: Documento