Procuraduría pone la lupa a la contratación del nuevo operador de alumbrado público en Cali

El Ministerio Público estuvo en las instalaciones de Emcali para aclarar dudas sobre procesos contractuales.

Redacción Confidenciales
15 de noviembre de 2025, 8:23 p. m.
La Procuraduría informó que estuvo en la sede de Emcali para recaudar información sobre el proceso de contratación del nuevo operador de alumbrado público y determinar la manera en que se está prestando del servicio.

El Ministerio Público contó que se pidió documentación detallada y se requirieron los estudios técnicos y jurídicos que se han hecho hasta el momento.

Contexto: Contraloría revisó contrato de alumbrado público de Emcali, ¿qué implicaciones tiene esta auditoría?

Con base en la información que se tiene, la Procuraduría entrará a valorar si existen o no inconsistencias que puedan afectar el proceso de contratación del futuro operador y se advirtió que se pondrá la lupa permanentemente a los procesos.

Las actuaciones de la Procuraduría se adelantaron por las distintas quejas que han llegado, en las cuales se advierten presuntas irregularidades, entre ellas las de Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías de Colombia.

