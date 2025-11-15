Procuraduría pone la lupa a la contratación del nuevo operador de alumbrado público en Cali

La Procuraduría informó que estuvo en la sede de Emcali para recaudar información sobre el proceso de contratación del nuevo operador de alumbrado público y determinar la manera en que se está prestando del servicio.

El Ministerio Público contó que se pidió documentación detallada y se requirieron los estudios técnicos y jurídicos que se han hecho hasta el momento.

Con base en la información que se tiene, la Procuraduría entrará a valorar si existen o no inconsistencias que puedan afectar el proceso de contratación del futuro operador y se advirtió que se pondrá la lupa permanentemente a los procesos.

Las actuaciones de la Procuraduría se adelantaron por las distintas quejas que han llegado, en las cuales se advierten presuntas irregularidades, entre ellas las de Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías de Colombia.