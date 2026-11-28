El excanciller Álvaro Leyva publicó una última carta dirigida a Gustavo Petro en la cual él comenta el libro de Felipe Zuleta Lleras. El exfuncionario asegura que tras la publicación de es escrito, Angie Rodríguez, quien fue la mano derecha del exmandatario y hoy lo controvierte, le dijo que ella había vivido eso que se narra allí y mucho más.

Leyva entregó más detalles de los excesos en la vida privada del entonces mandatario.

“Le pregunto: ¿será que convertir las oficinas y residencia presidencial de un jefe de Estado en un prostíbulo por la mismísima cabeza de la Nación —usted en su momento, Gustavo— puede escapar a los registros públicos? Y, por Dios, ¿qué decir de su consumo permanente de sustancias psicoactivas, hábito no iniciado ayer —bien lo sabe—, sino desde años atrás, que le comprometió su correcto discurrir? Ejemplo: recuerde que en un momento dado hasta las paredes del despacho de la gobernadora de La Guajira lloraron”, precisó.

Leyva hace algunas reflexiones sobre esos excesos en la vida íntima del exmandatario que han salido a la luz recientemente.

“¡Antes le ha aguantado el cuerpo Gustavo! ¿Y qué tal la catarata de la permisiva e ininterrumpida repulsiva corrupción a su orden del día y a la orden del día de cercanos suyos? “Ay, patria mía”, como dijera Manuel Belgrano. ¡Qué vagabundería!”, agregó.

“Petro y su gobierno fueron una banda delincuencial”: Felipe Zuleta habla de las revelaciones de su libro

Y luego cuestionó el papel que ha cumplido fuera del poder: “Se para en una tarima en Cali el día del supuesto Paro Nacional (19 de noviembre) y le advierte y grita en cara a Abelardo De La Espriella que es un presidente ilegítimo; e invita al pueblo a salir a la calle a fin de derribarlo de la jefatura del Estado. Usted, sí, usted, supuestamente encabezando las muchedumbres para lograrlo. Mejor dicho: ¿usted, el revolucionario reinventado, invitando a un golpe de Estado? ¡Una estupidez más de su ya degradada capacidad de raciocinio y juicio! Bájese de esa nube, hombre”.

En las últimas semanas, se han conocido nuevas revelaciones de lo que fue la relación de Gustavo Petro con varias mujeres. En entrevista con la periodista Vicky Dávila, una joven, Deicy Jiménez, aseguró que había tenido relaciones con el exmandatario y que él le había dado a cambio varios contratos con el Estado y en la UTL de María José Pizarro.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra las dos figuras políticas del Pacto Histórico, para verificar si existen méritos de iniciar un proceso penal por las denuncias hechas por Jiménez.

El periodista Felipe Zuleta también narró en SEMANA más detalles de sus revelaciones en el libro. Sobre el caso de Jiménez dijo: “Petro volvió público ese tema porque decía que hacía maravillas en la cama. Hay que acabar con ese mito de que la vida privada de los funcionarios se debe respetar. ¿La vida privada del presidente es que use sustancias psicotrópicas y es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares? Si la vida privada afecta la nación, pues hasta ahí llega. Nadie tiene que aguantarse la vida de los bacanales, las fiestas, las orgías, las meretrices, el presupuesto, los escándalos, las prostitutas, los travestis".

Frente a la carta de Leyva, la hija del exmandatario, aseguró que eran otras las razones por las cuales el excanciller hoy se despacha contra su papá. “Vaya, vaya… ¿tanto resentimiento solo porque se frustraron los presuntos negocios de tu hijo? Parece que el asunto te toca más de lo que quisieras admitir…“.