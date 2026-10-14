Gobierno De La Espriella designa a Edgardo Tomás Jaramillo como nuevo embajador en Panamá: este es su perfil

En la mañana de este 14 de octubre, el Gobierno De La Espriella oficializó el nombramiento de Edgardo Tomás Jaramillo como nuevo embajador de Colombia en Panamá. Esto se da en medio del duro panorama que vive ese país por cuenta del terremoto de 7.7 grados que lo golpeó.

Jaramillo cuenta con una amplia trayectoria como empresario y en los sectores privado y fiduciario. De hecho, hizo parte de la Junta Directiva de Alianza Fiduciaria entre 2010 y 2015, moviéndose en el negocio de la fiducia inmobiliaria.

En su hoja de vida aparece que cursó estudios de Administración de Negocios y Gestión en la Florida International University. Llega al Gobierno De La Espriella con la ardua tarea de ayudar a los connacionales afectados por el terremoto.

Hace tan solo algunos días, el Gobierno también designó a otro funcionario clave para la región: Juan Carlos Vélez Uribe, como embajador de Colombia en Ecuador.

Vélez Uribe también tiene una gran tarea de cara a la recuperación de las relaciones con ese país, fuertemente afectadas por decisiones del anterior gobierno Petro.