“Aquí va a estar el Gobierno”: el balance y advertencia de Abelardo De La Espriella tras las marchas

Tras las múltiples marchas realizadas en Colombia este miércoles 14 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, salieron a pronunciarse sobre el hecho y a dar un balance general sobre lo ocurrido durante esta fecha.

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El mandatario aseguró que durante estas jornadas el 98 % de las marchas fueron realizadas de forma pacífica. Sin embargo, resaltó que hubo seis puntos en los que tuvieron que intervenir las autoridades: dos en Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y otro en Medellín.

“Tan pronto llegaba el ESMAD, se perdían todos. Cuando sienten la contundencia del Estado, saben que los vamos a enfrentar con determinación. La mayor afluencia hoy fue de 62.000 personas”, aseguró De La Espriella.

Relacionado con esta cifra, el presidente afirmó que se trata de una minoría “que quiere parar a Colombia”, refiriéndose a los manifestantes, y recalcó que la gran mayoría de los colombianos quieren el desarrollo, el progreso y el futuro del país.

Además, confirmó que se hicieron seis capturas durante estas jornadas, que corresponderían a personas detenidas en flagrancia mientras realizaban actos vandálicos, como hacer grafitis, atacar estaciones del transporte público y vandalizar buses como los de TransMilenio.

Por su parte, el ministro de Defensa agradeció al presidente por su liderazgo y por “su permanente orientación durante todo este día en el puesto de mando unificado” en Bogotá.

Además, ambos extendieron su agradecimiento a la fuerza pública, en la que destacaron su compromiso y heroísmo. Asimismo, resaltaron la obligación del Gobierno nacional con la Constitución, en la que se establece la defensa de la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos.

“Las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia. No lo vamos a permitir y estamos preparados con todas las capacidades y con miembros de la fuerza pública que están dispuestos a defender la libertad, la institucionalidad y la democracia”, declaró De La Espriella.