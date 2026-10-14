De La Espriella volvió a reunirse con el contralor Jorge Laverde: el encuentro fue en la Casa de Nariño

En medio de una agenda privada que se desarrolló en la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella sostuvo este miércoles, 14 de octubre, una nueva reunión con el contralor general Jorge Laverde.

Estas son las primeras imágenes de Abelardo De La Espriella monitoreando las marchas: un detalle llamó la atención

Con el funcionario hay varios temas coyunturales para el país y el Gobierno nacional que se deben abordar. Uno de ellos es el acompañamiento en el proceso de la fase de reconstrucción de las regiones del país que se vieron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Además, en la ceremonia de posesión de Laverde como contralor general, De La Espriella le pidió la creación de un grupo especial que investigara la presunta corrupción en el gobierno Petro.

Jorge Laverde ha sostenido varias reuniones con el mandatario colombiano; una de ellas se registró en la sede alterna del Gobierno en Barranquilla.

Recientemente, la Contraloría General, por medio de su cuenta oficial de X, dio a conocer un hallazgo fiscal: “Identificamos inconsistencias por $ 43,85 billones a través de nuestra Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, al revisar la cuenta general del Presupuesto y del Tesoro de 2025”.

“Encontramos ingresos inferiores a los proyectados, mayor dependencia del crédito y rezagos en inversión pública frente a otros componentes del gasto. Por los resultados de esta revisión, emitimos un concepto ‘no razonable’ sobre la cuenta”, concluyó la entidad de control fiscal.