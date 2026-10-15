La mañana de este jueves 15 de octubre de 2026 se registró un fuerte incidente en la ciudad de Bogotá: la Alcaldía, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó sobre el choque de un camión contra una vivienda en la localidad de Usaquén.

Los hechos se presentaron hacia las 8:00 a. m.. Residentes del sector observaron un vehículo de carga color azul estrellarse contra una casa ubicada en la calle 163 D con carrera 3A.

Por el momento, las autoridades no reportan si tras los hechos el conductor o algún habitante de la vivienda salió herido. Unidades de tránsito se desplazan hacia el lugar para atender la situación.

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