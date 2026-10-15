Indignación en Antioquia por el asesinato de joven de 13 años: ofrecen millonaria recompensa

En horas de la noche de este miércoles 14 de octubre, las autoridades registraron el asesinato de un menor de 13 años en El Carmen del Viboral. Al parecer, el hecho se habría dado por un presunto intento de robo al joven. Ante este panorama, ya se han anunciado medidas.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre el hecho en sus redes sociales, donde aclaró que diferentes autoridades ya se encuentran trabajando en el caso para esclarecer los hechos.

Asimismo, el mandatario anunció una millonaria recompensa de $200 millones para las personas que puedan suministrar información que lleve al paradero de los responsables y a su posterior captura.

“Urge esclarecer este hecho y dar con los asesinos. No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen”, aseguró Rendón.

El gobernador también realizó un llamado a la Policía Nacional de Colombia, a la Secretaría de Seguridad de Antioquia y a su secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, autoridades que estarán encargadas de seguir con la investigación del caso

Por otro lado, el hecho habría ocurrido específicamente en el barrio La Alambra, en El Carmen del Viboral, donde, al parecer, dos hombres que se movilizaban en motocicleta se le acercaron al menor con el propósito de quitarle sus pertenencias, específicamente un morral que llevaba consigo.

Objeto que, según lo mencionado por el gobernador de Antioquia, lograron llevarse. Tras esto, los delincuentes se habrían dado a la huida, propinándole un disparo al adolescente, el cual terminó costándole la vida.

De acuerdo con la información preliminar, el delito ocurrió alrededor de las 8:50 de la noche de este 14 de octubre y, al parecer, la víctima se encontraba con otra persona al momento del hecho, quien presuntamente habría huido tras ver a los criminales.

Asimismo, el alcalde del municipio, Hugo Jiménez Cuervo, también se pronunció sobre el hecho y aseguró que, en estos momentos, “todas las capacidades están volcadas al esclarecimiento” del caso.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer mayor información sobre este delito. Sin embargo, se espera que, con el transcurso de las horas, las autoridades obtengan nueva información del caso que permita llegar hasta los responsables.

Además, se hizo una invitación a la ciudadanía para informar sobre cualquier pista o dato que se tenga acerca de los sospechosos. Las autoridades también hacen un llamado constante a denunciar cualquier hecho que pueda vulnerar la seguridad de las personas por medio de las líneas oficiales.