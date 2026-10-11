Brutal agresión contra un ciudadano australiano en Medellín: recibió 25 heridas y permanece hospitalizado

Un ciudadano australiano de 46 años fue víctima de una violenta agresión en Medellín y permanece hospitalizado en estado delicado. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, 11 de octubre, cuando el hombre, identificado como Frank S. Ramírez, recibió 25 heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables. Entre las primeras hipótesis se contempla que la agresión podría estar relacionada con un hurto; sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han establecido con certeza los motivos de lo ocurrido.

De acuerdo con la información preliminar, el turista australiano habría asistido al Electric Daisy Carnival (EDC Colombia), festival de música electrónica realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Posteriormente, fue encontrado herido en el barrio Laureles, cerca del lugar donde se hospedaba en una vivienda que, al parecer, había alquilado a través de Airbnb. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a la clínica Incodol, donde permanece bajo atención médica y con pronóstico reservado.

El turista australiano habría asistido al Electric Daisy Carnival (EDC Colombia). Foto: Getty Images

Además, según el reporte inicial, la víctima sufrió 25 heridas distribuidas en cuatro zonas del cuerpo: ocho en el muslo derecho, seis en el izquierdo, tres en el brazo derecho y ocho en el abdomen. Por el momento, no se conocen detalles suficientes sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni sobre lo sucedido antes de que el hombre fuera encontrado en la vía pública.

Dentro de las líneas de investigación, las autoridades analizan la versión de un testigo que habría asegurado que el ciudadano australiano fue lanzado desde un vehículo a la vía pública. Esta declaración hace parte de los elementos que buscan verificar los investigadores para esclarecer las circunstancias del ataque.