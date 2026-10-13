Miguel Quintero y Sebastián Ortega, a la espera de una decisión judicial que podría enviarlos a prisión

El próximo viernes, 23 de octubre, a la 1:30 de la tarde, se llevará a cabo una audiencia judicial decisiva en el proceso que se adelanta contra Miguel Andrés Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán, investigados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado en Medellín, Antioquia.

Renunció el abogado de Miguel Quintero, acusado de supuesta corrupción en Medellín

Durante la diligencia virtual se resolverá la apelación en segunda instancia, que determinará si ambos procesados deben ser enviados a prisión, como lo han solicitado la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y las víctimas reconocidas dentro del proceso judicial.

La decisión será fundamental para establecer si se acoge la petición de privación de la libertad formulada por las partes que insisten en que los investigados deben permanecer en un establecimiento carcelario y no en detención domiciliaria.