Renunció el abogado de Miguel Quintero, acusado de supuesta corrupción en Medellín

Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, acusado de supuesta corrupción, quedó sin abogado. Así lo confirmó Santiago Trespalacios por medio de su cuenta en la red social X.

“Tras dialogar con Miguel Quintero, decidimos de mutuo acuerdo que tanto Astrid Carvajal como yo no continuaremos participando en su defensa. A Miguel, a su esposa y a su hija, nuestro sincero agradecimiento por la confianza y los mejores deseos en la defensa de su inocencia”, dijo.

En este contexto, se toma en cuenta que Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itaguí, es el principal testigo de la Fiscalía contra Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, implicado en una supuesta red de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

SEMANA accedió al expediente y encontró las principales pruebas que comprometerían al pariente del exmandatario con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Este medio conoció que el 23 de octubre un juez resolverá en segunda instancia si Miguel Quintero y Sebastián Ortega deben ir a la cárcel, como lo solicitaron la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas.