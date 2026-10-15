María Lucía Fernández se refirió a incómodo tema y habló de decisión que tomó: “No peleo con la belleza”

María Lucía Fernández, a quien el público reconoce como Malú, se ha ganado un lugar en el periodismo colombiano gracias a su trabajo frente a las cámaras. La periodista hace parte del equipo de Noticias Caracol, donde informa sobre los principales acontecimientos nacionales e internacionales y mantiene contacto diario con los televidentes.

“Fue el único error que cometí”: María Lucía Fernández revela la cirugía de la que hoy se arrepiente

Su participación en este informativo le ha permitido ganar reconocimiento por la manera en que aborda diferentes asuntos de interés público, desde hechos políticos y judiciales hasta noticias relacionadas con la salud, el deporte, la sociedad y el mundo del entretenimiento. Su trayectoria y presencia en pantalla la han convertido en una de las figuras identificadas por la audiencia del canal.

Más allá de su faceta profesional, Fernández también genera interés entre quienes siguen su trabajo. Algunos de sus seguidores se muestran curiosos por conocer aspectos de su vida fuera de los estudios de televisión, especialmente aquellos relacionados con sus relaciones personales y su situación sentimental.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la comunicadora, recientemente, fue foco de miradas con unas declaraciones que dio relacionadas con envejecer y no someterse a procedimientos estéticos para lucir distinta.

Malú Fernández fue clara en que no tenía interés en luchar contra los años y sus cambios físicos, evitando caer en esa idea de “envejecer con dignidad”, pues entendía que todo era una fase de la vida.

“No peleo con la belleza, no me importa envejecer con dignidad... no me hago absolutamente nada, y que aprendan a ver que nosotras tenemos pata de gallina”, dijo.

En la entrevista que concedió, la famosa se refirió al imaginario que había en Colombia, donde todo tenía que cumplirse bajo estándares sociales. En este punto tiró una pulla al hecho de que los hombres no se les criticaba por estar canosos o viejos, a diferencia de las mujeres.

“Un país como Colombia, donde se le rendía culto a la belleza y las mujeres debían ser así o así, donde la gente lucha por verse joven, creo que es muy importante que la gente aprenda a ver envejecer a las mujeres”, comentó.

“A los hombres con canas no les dicen, pero a las mujeres con canas: ‘Esa vieja cucha’, no sé qué”, agregó.