¿Seguirá lloviendo? El Ideam revela el pronóstico del clima para este 15 de octubre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha dado a conocer el pronóstico diario del clima en Colombia. La entidad señaló que durante las horas de la madrugada se registró tiempo seco en algunas regiones del país; sin embargo, en otras se identificaron lluvias de moderadas a fuertes.

Proceso contra el coronel Carlos Feria por polígrafo a Marelbys Meza lleva ocho meses congelado

De acuerdo con la información brindada, el panorama climático de este 15 de octubre estará marcado por las precipitaciones, en las cuales se podría registrar un aumento de los volúmenes, especialmente en el Pacífico y el sur del Caribe. Por su parte, se prevén valores superiores en cuanto a las temperaturas máximas que se han venido presentando durante el mes.

El clima de las principales regiones del país

Por su parte, en la región andina se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado, con la presencia de lluvias sectorizadas. Para las horas de la tarde y la noche, se podrían registrar aguaceros moderados a localmente fuertes en zonas de Antioquia, Santander, norte de Norte de Santander, norte y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, Caldas, Risaralda y centro-oriente de Tolima.

Asimismo, para las regiones Pacífica y Caribe, el Ideam prevé que durante la mañana el tiempo estará marcado por condiciones secas. Sin embargo, en el transcurso del día se podría presentar un aumento de la nubosidad, con posibles lluvias moderadas a fuertes en sectores como el sur y oriente de Córdoba, el sur de Sucre, el centro y sur de Bolívar, Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca, Cauca y centro y occidente de Nariño.

Gran parte del país se enfrentara a lluvias. Foto: Getty Images

Aun así, en el norte del Caribe predominarán las condiciones secas, lo que podría aumentar la sensación térmica en esta parte de la región.

Por otro lado, en la Orinoquía se esperan precipitaciones de intensidad variada a lo largo del día, pero las más significativas se registrarían en Meta, Casanare y occidente de Vichada. Para la tarde, este fenómeno afectaría zonas puntuales de los sectores ya mencionados y del occidente de Arauca. Durante la noche, estas lluvias podrían disminuir.

En la Amazonía, el cielo estaría entre parcial y mayormente nublado, pero en la mañana predominaría el tiempo seco en sectores del oriente. Por el contrario, en el norte, centro y occidente se podrían presentar lloviznas ligeras y dispersas, especialmente en Guaviare, Caquetá y Putumayo.

Tras fuerte aguacero en Bogotá, dos hombres cayeron a un canal de agua: Galán reaccionó

En la tarde y la noche, las lluvias serían de intensidad moderada y se registrarían en Guainía, norte y occidente de Vaupés, y sectores puntuales del norte de Amazonas, occidente de Putumayo y Caquetá.

Teniendo esto en cuenta, este 15 de octubre estará marcado por las precipitaciones en gran parte de Colombia, por lo que se recomienda estar atentos a estas condiciones y tener precaución cuando se presenten.