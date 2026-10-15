Tragedia en Norte de Santander: mujer murió tras ser atropellada por moto de la Policía; la institución se pronunció

Un grave accidente de tránsito se registró en el municipio de Los Patios, ubicado en el departamento de Norte de Santander, después de que una mujer muriera tras ser embestida por una motocicleta de la Policía Nacional.

Como si fuera un huracán: inédito fenómeno climático se presentó en Funza; destruyó casas y postes eléctricos

El hecho ocurrió específicamente en la avenida 10, a la altura de la entrada al barrio Montebello Uno. De acuerdo con las autoridades, en la patrulla iban las uniformadas identificadas como Cindy Muriel y Amanda Rodríguez.

Las agentes transitaban con normalidad en la zona cuando terminaron atropellando a la víctima, quien no ha sido identificada. Por el momento, no se conocen las circunstancias en las que se presentó la situación.

Una vez se registró el accidente, la ciudadana fue trasladada rápidamente en una ambulancia hasta un centro hospitalario. Allí, los trabajadores de la salud le intentaron salvar la vida, pero lastimosamente no pudieron.

Por su parte, las patrulleras también fueron remitidas hasta un centro asistencial para su respectiva valoración.

La institución se pronunció para lamentar el fallecimiento de la mujer y expresar sus condolencias a sus familiares y seres queridos. Se espera que en las próximas horas se tengan mayores detalles de qué fue lo que ocurrió en este hecho.

Tras fuerte aguacero en Bogotá, dos hombres cayeron a un canal de agua: Galán reaccionó

Al mismo tiempo, la Policía confirmó que ya se coordinó la respectiva intervención de las autoridades de tránsito y se activaron los procedimientos para llevar a cabo las investigaciones que permitan esclarecer cómo fue que ocurrió todo.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en lo corrido del año 2026 se han registrado 4.751 muertes en accidentes de tránsito, por lo que ha habido un aumento considerable en comparación con las cifras registradas en 2025.

Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca son las zonas en las que más han ocurrido estos siniestros viales. En el caso de Norte de Santander, la ANSV registra por lo menos 149 casos.