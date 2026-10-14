Un fenómeno climático se registró durante la tarde de este miércoles 14 de octubre en el municipio de Funza, Cundinamarca. Un potente y repentino vendaval golpeó con especial fuerza al barrio México y sus sectores aledaños, provocando el destechamiento masivo de casas, el colapso de ventanales y la caída de árboles sobre las vías principales.

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Habitantes de la zona grabaron con sus teléfonos celulares el paso de los fuertes vientos y la destrucción que dejaron, y compartieron angustiantes imágenes en redes sociales que encendieron de inmediato las alarmas de los organismos de socorro.

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Las autoridades departamentales hicieron un primer balance tras la evaluación inicial en el terreno. “Acabamos de ser alertados del incidente que se presentó en el municipio de Funza, un vendaval inusual, más de 300 viviendas afectadas; es el primer reporte que entrega la alcaldía municipal”, confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

El mandatario precisó que la emergencia impactó gravemente la infraestructura escolar y los servicios públicos locales: “Instituciones educativas, árboles que cayeron al piso, algunas edificaciones gravemente afectadas en ventanales, las redes de transmisión eléctrica de los barrios también sufrieron graves perjuicios, hay postes ladeados”.

#Cundinamarca El gobernador Jorge Emilio Rey alertó sobre un inusual vendaval en el municipio de Funza que deja hasta el momento 300 viviendas afectadas, daños en algunas instituciones educativas y caída de árboles. Aseguró que desde la Gobernación trabaja con la Alcaldía y los operadores para evaluar los daños y establecer las condiciones de atención. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 15, 2026

Respuesta institucional y alerta meteorológica del Ideam

Frente a la magnitud de la emergencia, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Funza coordinan acciones de respuesta junto a las empresas operadoras para retirar los árboles caídos, asegurar los postes de energía comprometidos y restablecer el flujo eléctrico en los barrios afectados.

“Estamos trabajando con la administración municipal y con los operadores para restablecer las condiciones, sin duda un vendaval que nunca había ocurrido en Sabana, ni centro, ni occidente”, enfatizó el gobernador Rey al dimensionar lo atípico de este evento en la sabana bogotana.

El fenómeno natural coincide con los pronósticos emitidos durante la mañana por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La entidad advirtió que sobre la región andina se estimaba el incremento de precipitaciones entre moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas localizadas en Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero.

Las autoridades de gestión del riesgo reiteraron el llamado a la comunidad para asegurar techos y estructuras livianas ante la probabilidad de que continúen registrándose precipitaciones intensas en las próximas horas.