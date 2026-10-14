“La universidad no es para refugiar criminales”: gobernador de Antioquia hizo solicitud por movilizaciones

La jornada de protestas desarrollada este miércoles, 14 de octubre, en la ciudad de Medellín derivó en graves episodios de violencia en las inmediaciones del centro educativo más importante del departamento.

🔴 Manifestaciones del 14 de octubre EN VIVO: Se recupera el orden público en el centro de Bogotá

Un grupo de manifestantes e individuos encapuchados utilizó las instalaciones de la Universidad de Antioquia para lanzar ataques contra los uniformados desplegados en la zona.

Enfrentamientos entre manifestantes y agentes del UNDMO en el Parque de los Periodistas

Esta situación desencadenó una fuerte respuesta operativa por parte de las autoridades y revivió el intenso debate político sobre la autonomía universitaria frente al mantenimiento del orden público en la capital antioqueña.

Frente al deterioro de la seguridad en el sector universitario, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó de manera tajante ante los ataques registrados contra las unidades policiales.

“Urge enfrentar el terrorismo urbano que se disfraza de protesta. Encapuchados han atacado a nuestros policías desde el interior de la Universidad de Antioquia. La universidad es para estudiar, no para refugiar criminales”, aseveró el mandatario departamental al cuestionar el uso del recinto académico para albergar actos violentos en medio de las manifestaciones ciudadanas.

Operativo policial, saldo de heridos y propuesta de reforma normativa

La escala de la violencia obligó a la intervención directa de la Fuerza Pública dentro del predio universitario. De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, unidades del ESMAD ingresaron para disipar los focos de agresión y tomar el control del campus.

“La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá nos reporta que a esta hora el ESMAD ha recuperado el control del alma máter. Se reportan seis posibles lesionados por manipulación de explosivos al interior del campus de la universidad. También hay una persona capturada”, confirmó el gobernador Rendón durante el balance preliminar entregado a los medios de comunicación.

¡Urge enfrentar el terrorismo urbano que se disfraza de protesta! Encapuchados atacaron a nuestros Policías desde la @UdeA. La universidad es para estudiar, no para refugiar criminales. Gracias a nuestra Fuerza Pública por recuperar el control. Quien use la protesta como excusa para la violencia tendrá toda la contundencia del Estado. — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 15, 2026

Los desórdenes motivaron a la Gobernación de Antioquia a insistir en una propuesta formal de modificación normativa al marco regulatorio de la protesta en Colombia. La iniciativa busca ajustar las reglas de juego contempladas en el Decreto 003 de 2021, con el fin de facultar el ingreso de la Policía a los establecimientos de educación superior cuando se registren agresiones o delitos en su interior.

“Precisamente por hechos como estos, desde el Gobierno de Antioquia propusimos en el marco de la modificación del decreto 003 de 2021 que la Fuerza Pública pueda ingresar a las instituciones educativas de orden superior cuando se presenten actos de violencia y sin requerir previa autorización de sus directivas”, enfatizó el mandatario.

Concluyendo que “no se puede contemporizar con criminales y terroristas que disfrazan su quehacer de protesta. Hay que enfrentarlos con determinación”.