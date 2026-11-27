Las autoridades reportaron un nuevo golpe contra el Clan del Golfo en Antioquia. El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, informó sobre un operativo conjunto del Ejército Nacional y la Policía en el corregimiento Liberia-El Charcón, jurisdicción del municipio de Anorí.

Con circular azul de Interpol buscan a hombre señalado de abusar sexualmente de dos niñas en Bello

En el lugar fueron incautadas varias armas de largo alcance y otros elementos que, al parecer, estaban relacionados con las actividades de este grupo armado.

Según el mandatario, durante el procedimiento las autoridades también encontraron armas cortas, cartuchos y proveedores, además de equipos de comunicación y dispositivos tecnológicos. Entre los elementos hallados figuran radios, teléfonos celulares y un computador portátil.

Otro de los hallazgos reportados por el gobernador corresponde a los denominados “libros de adoctrinamiento”, que serían utilizados por esta estructura criminal entre sus integrantes.

Rendón señaló que este resultado representa una afectación a la capacidad criminal de los integrantes del Clan del Golfo en esta zona del departamento. La operación fue adelantada por unidades del Ejército y la Policía Nacional, que mantienen acciones contra las estructuras delictivas.

En medio del procedimiento, una adolescente de 17 años fue aprehendida. Frente a esta situación, el gobernador indicó que se adoptan las medidas necesarias para garantizar los derechos de la menor de edad.

El mandatario compartió el balance del operativo a través de sus redes sociales y destacó el trabajo articulado entre las dos instituciones para enfrentar a los grupos armados ilegales en Antioquia.

Asimismo, en los videos compartidos por el gobernador, se logra ver la cantidad de armas que se pudieron incautar y que representaban un riesgo latente para la ciudadanía que se encuentra en ese territorio.

Este operativo forma parte de las acciones que adelantan las autoridades para garantizar la seguridad de la población y prevenir posibles hechos violentos. Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella ha destacado los resultados de las operaciones contra esta estructura.

Operación internacional contra la explotación sexual infantil ya dejó resultados: “Con nuestros niños no se meten”

Además, las múltiples intervenciones han dado mensajes de advertencia a estos grupos. “A los narcoterroristas de Iván Mordisco, del ELN y del Clan del Golfo les reitero: no habrá un solo centímetro del territorio nacional en el que puedan sentirse seguros para delinquir”, indicó.

En las próximas horas, las autoridades podrían ampliar la información sobre la operación contra el Clan del Golfo en Anorí, reportada por Rendón.