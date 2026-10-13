“Cumplí mi palabra y aquí está el decreto”: Abelardo De La Espriella sobre normativa que sanciona la violencia en las protestas

El presidente Abelardo De La Espriella expidió el Decreto 1525 que fue firmado este martes, 13 de octubre, en el que se garantiza la protesta pacífica y a la vez se le dan herramientas a la fuerza pública para controlar las manifestaciones violentas.

Abelardo De La Espriella firmó el decreto que regula la protesta y castiga la violencia y la destrucción. Aquí están los detalles

“Cumplí mi palabra y aquí está el decreto. En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos“, aseguró el mandatario.

De La Espriella dijo que la norma busca fortalecer las garantías de quienes se manifiestan pacíficamente y permitir que las autoridades actúen dentro del marco de la ley para retener a quienes buscan sembrar el “caos”.

“¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz! A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso. ¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera! ¡Lo prometí, lo cumplí y seguiré cumpliendo!“, afirmó De La Espriella.

El mandatario dijo que no permitirá que se bloqueen vías o que se impida el tránsito libre de los ciudadanos, así como que una ambulancia no pueda movilizarse o que los menores de edad no asistan a los colegios.

El presidente recalcó que si se registran hechos de violencia estos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para que tomen las medidas correspondientes y adelanten las actuaciones judiciales necesarias.

Uno de los puntos claves del decreto serán los puestos de mando unificado con los que se buscará fortalecer la coordinación entre las autoridades de policía y militares, así como con los alcaldes, gobernadores y el Gobierno nacional.

El decreto establece que los encapuchados podrán ser sancionados. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“El decreto permite lo que hay que hacer, para atacar el vandalismo, el terrorismo urbano disfrazado de protesta. Todas las manifestaciones pacíficas que quieran pero aquellos que recurran a la violencia sentirán todo el peso y la contundencia del Estado y este precisamente es el decreto que le da dientes al Gobierno para hacer lo que hay que hacer”, dijo De La Espriella.

El mandatario recalcó que lo que se busca es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos que en ocasiones se ven afectados por los violentos.

El decreto se firma un día antes de las protestas que está convocando la oposición para este miércoles, 14 de octubre, que estarán lideradas por el expresidente Gustavo Petro.