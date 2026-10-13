Abelardo De La Espriella cuenta cómo se controló protesta en la Circunvalar: “Duró una hora”

Una manifestación violenta en la que estaban encapuchados con bombas molotov y restringiendo el paso de los vehículos que transitaban en la tarde de este martes, 13 de octubre, por la avenida Circunvalar en Bogotá, fue rápidamente controlada. Así lo informó el presidente Abelardo De La Espriella.

Cerraron la av. Circunvalar en Bogotá por manifestación: piden al Gobierno estrenar decreto

“Este acto de terrorismo urbano duró una hora; cuando llegó el Esmad, estos bandidos salieron corriendo a esconderse. Estamos listos para defender a Colombia, por la razón o por la fuerza“, aseguró el mandatario.

Según se había conocido, la avenida Circunvalar fue bloqueada a la altura de la Universidad Distrital, sitio donde generalmente se presentan protestas con encapuchados.

La Secretaría de Gobierno informó que la UNDMO se desplazaba hasta el lugar para controlar las manifestaciones violentas.

Luego de alrededor de hora y media se superó el bloqueo y se restableció la movilidad en ese sector.

Líderes políticos de distintas corrientes pedían que se estrenara el decreto que fue firmado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella para diferenciar y sancionar a las protestas violentas.

“Petro en la oposición llama a la calle y lo que aparecen son encapuchados bloqueando vías, quemando llantas y afectando a miles de ciudadanos que solo quieren llegar a sus casas a estar con sus hijos. Este bloqueo me tocó en la distrital de la avenida Circunvalar. Esto no es protesta pacífica: es desorden y violencia, que es lo que promueve Petro en Bogotá… y así es como quieren llegar nuevamente a la Alcaldía, generando el caos y la destrucción. Ya pueden empezar a implementar el decreto con estos vándalos, ministro Rodrigo Lara”, dijo la exrepresentante Carolina Arbeláez.

Manifestación en la avenida Circunvalar de encapuchados. Foto: Redes sociales - API

El Decreto 1525, firmado en las últimas horas por el Gobierno, establece que: “Frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”.

Algunos de los puntos claves son que, precisamente, aclara que no se permitirán los bloqueos de las vías y que la Fuerza Pública podrá actuar para repeler estas situaciones cuando se estén utilizando armas, como en este caso que había bombas molotov por parte de encapuchados.

“El diálogo y la mediación podrán retomarse inclusive después de haberse empleado la fuerza, siempre que las acciones violentas hayan cesado y se adopten medidas orientadas a garantizar los derechos de quienes manifiestan pacíficamente y de quienes no participan en la manifestación. Lo dispuesto en el presente parágrafo no impedirá la actuación prevista en el parágrafo 3 del artículo 32 frente a la inminente comisión de una infracción penal o contraria a la convivencia”, dice el documento.