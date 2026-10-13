Gobierno estrenará decreto para modificar uso de la Fuerza Pública en protestas en las marchas del 14 de octubre

Desde la campaña presidencial, Abelardo De La Espriella dejó clara su idea de modificar algunas de las funciones o normativas de la Fuerza Pública durante las protestas, dado que considera que algunas de las directrices actuales son sumamente permisivas con los manifestantes.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que en las próximas horas el Gobierno firmará el decreto para modificar el uso de la fuerza en las protestas. Este decreto hace parte de un paquete de medidas que se adelantan en el marco de la Ley de Sometimiento y el Estatuto Antiterrorista.

Rodrigo Lara, ministro del Interior, aseguró que no se permitirán bloqueos permanentes de vías ni afectaciones al transporte masivo. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Acá no se va a volver a ver ese espectáculo de carriles de TransMilenio bloqueados durante horas, con la gente caminando bajo la lluvia hasta su casa o carreteras bloqueadas”, comentó el ministro.

El funcionario aseguró que el decreto es garantista y democrático, y que, aunque se respetará la protesta y se le darán todas las garantías, no se tolerarán los bloqueos a la ciudad. Indicó que el Gobierno está “perfectamente preparado”.

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El texto señala que se prohíben explícitamente el uso de bloqueos permanentes en carreteras, la afectación a los sistemas de transporte masivo, la retención de ciudadanos y la utilización de menores de edad en las marchas.

La primera prueba de la nueva normativa será este 14 de octubre, durante la jornada de protestas convocada por Fecode y las centrales obreras. Foto: Mauricio Alvarado-El Espectador

Este decreto será estrenado por el Gobierno el próximo 14 de octubre, pues este día lidiará con su primera protesta, organizada por Fecode y las centrales obreras, como la CUT. En esta, harán presencia figuras como el expresidente Gustavo Petro.

Las autoridades locales informaron que estarán coordinando las manifestaciones junto con los gestores de convivencia. Así, tendrán que maniobrar los desvíos viales y los esquemas de movilidad para permitir el tránsito de la ciudadanía en los puntos donde no hay horarios confirmados de cierres.